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Hedef 5. yıldız

Özbek: Yeni bir sezona başlıyoruz. Hedefimiz 5. yıldız. Arkadaşlarımla birlikte 5. yıldız için savaşacağız. Herkes şimdiden bayrakları çıkarsın.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Hedef 5. yıldız

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, mazbatayı aldıktan sonra kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti. Burada konuşan Özbek, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Hedefimiz 5. yıldız. Arkadaşlarımla birlikte 5. yıldız için savaşacağız. Amatör şubelerde de çıtamızı yukarı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Özbek şöyle devam etti: "Bize bu büyük kulübü yönetmek için teveccüh gösteren genel kurul üyelerine, desteklerini esirgemeyen büyük taraftarıma ve Galatasaray'ı sevenlere destekleri teşekkür ediyorum. Aynı destek devam ettikçe inşallah 5. yıldıza kavuşacağız. Herkes şimdiden bayrakları çıkarsın."

BU YIL GERGİNLİK OLMASIN

Ali Sami Yen ile birlikte Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret eden Dursun Özbek, bu konuda gelen sorunun ardından, "Türk sporuna hizmet etmiş iki tane büyüğümüz, onlar olmasaydı bugün Türk sporu belki bugünleri göremeyecekti. Spora hizmet eden iki büyüğümüzü ziyaret etmek, onları anmak bizim birinci görevimiz. Türk sporunda dostluğun oluşması herkesi memnun eder. İnşallah bu sene futboldaki gergin ortam olmaz. Adaletin ve hakkaniyetin hakim olduğu bir lig bekliyoruz. Onun için de bütün takımları, başkanları bu tip davranmaya davet ediyorum" dedi.

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