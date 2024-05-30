Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı takım çalışmalarına hız verirken, Beşiktaş'ın gündemine aldığı o isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgisi bulunan Yusuf Sarı, etkisiz geçirdiği sezonun ardından yeni bir sayfaya yelken açacak. İşte detaylar...
G.SARAY HAREKETE GEÇTİ
Bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı.
Hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi. Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi.
Ayrıca kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 yaşında sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
2023/2024 sezonunda Akdeniz ekibinin formasıyla 30 maça çıkan Yusuf; 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
KEREM'İN YERİNE GELECEK
Geride bıraktığımız sezonda sakatlıkları nedeniyle 20'den fazla maçı kaçıran Yusuf Sarı, Galatasaray'dan ayrılığı beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek.
Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad'ın teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti.
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