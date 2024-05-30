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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı takım çalışmalarına hız verirken, Beşiktaş'ın gündemine aldığı o isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 18:16
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla birlikte adından sıkça söz ettiren Yusuf Sarı, dev kulüpleri peşine takmayı başardı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor dönemi sayesinde A Milli Takım'a kadar da yükselen yıldız isim, sürpriz bir transfer iddiasıyla bir kez daha gündemde.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

Kariyerinde Marsilya, Trabzonspor, Clermont, Çaykur Rizespor gibi takımlar bulunan 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde bir sıçrama daha yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgisi bulunan Yusuf Sarı, etkisiz geçirdiği sezonun ardından yeni bir sayfaya yelken açacak. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

G.SARAY HAREKETE GEÇTİ

Bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

Hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi. Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

Ayrıca kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

Takvim'in haberine göre; Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 yaşında sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

2023/2024 sezonunda Akdeniz ekibinin formasıyla 30 maça çıkan Yusuf; 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

KEREM'İN YERİNE GELECEK

Geride bıraktığımız sezonda sakatlıkları nedeniyle 20'den fazla maçı kaçıran Yusuf Sarı, Galatasaray'dan ayrılığı beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Yıldız ismin yerine gelecek

Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad'ın teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti.

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