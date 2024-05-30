GALATASARAY HABERLERİ | Fransız devi gemileri yaktı! Okan Buruk için İstanbul'a gelecekler
Galatasaray'ı, Süper Lig'de 2 kez üst üste şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk önemli bir başarıya imza attı. Buruk bu başarısıyla pek çok takımın gözdesi haline gelirken son olarak 50 yaşındaki hoca için Fransız devinin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 10:36 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 10:45
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Yeni Asır'ın haberine göre bu sezon başarısız bir performans ile beklentiler altında kalan Marsilya'da ilk hedef Porto'nun hocası Sergio Conceicao. Eğer Marsilya bu girişimden istediği sonucu elde edemezse, Okan Buruk ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'da kalmak istediği bilinen Okan Buruk'un, Galatasaray'la maaşında ciddi bir artış ile yeni kontrat imzalaması bekleniyor.
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