GALATASARAY HABERLERİ | Fransız devi gemileri yaktı! Okan Buruk için İstanbul'a gelecekler

Yeni Asır'ın haberine göre bu sezon başarısız bir performans ile beklentiler altında kalan Marsilya'da ilk hedef Porto'nun hocası Sergio Conceicao. Eğer Marsilya bu girişimden istediği sonucu elde edemezse, Okan Buruk ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.