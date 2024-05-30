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GALATASARAY HABERLERİ | Fransız devi gemileri yaktı! Okan Buruk için İstanbul'a gelecekler

Galatasaray'ı, Süper Lig'de 2 kez üst üste şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk önemli bir başarıya imza attı. Buruk bu başarısıyla pek çok takımın gözdesi haline gelirken son olarak 50 yaşındaki hoca için Fransız devinin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 10:36 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 10:45
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GALATASARAY HABERLERİ | Fransız devi gemileri yaktı! Okan Buruk için İstanbul'a gelecekler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ı, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Okan Buruk ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Fransız devi gemileri yaktı! Okan Buruk için İstanbul'a gelecekler

Cimbom ile 2 kariyerinin ise 3. şampiyonluğuna ulaşan ve kırılması rekorlara imza atan, başarılı çalıştırıcı için teklifler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Fransız devi gemileri yaktı! Okan Buruk için İstanbul'a gelecekler

Avrupa takımlarıyla sık sık adı anılan genç hocaya bir teklifte Fransa'dan geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Fransız devi gemileri yaktı! Okan Buruk için İstanbul'a gelecekler

Yeni Asır'ın haberine göre bu sezon başarısız bir performans ile beklentiler altında kalan Marsilya'da ilk hedef Porto'nun hocası Sergio Conceicao. Eğer Marsilya bu girişimden istediği sonucu elde edemezse, Okan Buruk ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Fransız devi gemileri yaktı! Okan Buruk için İstanbul'a gelecekler

Galatasaray'da kalmak istediği bilinen Okan Buruk'un, Galatasaray'la maaşında ciddi bir artış ile yeni kontrat imzalaması bekleniyor.

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