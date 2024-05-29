Haberler Galatasaray Mertens’ten mutlusu yok

Mertens’ten mutlusu yok

Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Belçikalı yıldız Dries Mertens, devamını getirmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Mertens’ten mutlusu yok

Kontratı sona eren Dries Mertens, Belçika basınına açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki yıldız, "İki ay önce kulüple yeniden konuşmaya başladık. Burada işler gayet iyi giderken neden bırakayım? Son yılım olduğunu söylemeyeceğim. Eşim Kat artık bunu söylememe izin vermiyor" dedi. Sahada keyif aldığının altını çizen yıldız, "Bu kadar harika bir sezon olacağını beklemiyordum. Şimdi bırakmak aptallık olur" diye konuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, sezonu asist kralı olarak tamamlayan Mertens'le bir yıllık daha kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

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