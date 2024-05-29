Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü
Galatasaray, sezonu Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa şampiyonlukları ile tamamlarken sarı-kırmızılılarda en çok konuşulan isimlerinden birisi de Wilfried Zaha oldu. Son olarak futbolcuyla ilgili ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Cimbom'da takımdan ayrılması gündemde yer alan isimlerden birisi de Wilfried Zaha oldu.
Yıldız isim büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da beklentilerin bir hayli altında kaldı ve taraftarlar için hayal kırıklığı haline geldi.
Son olarak oyuncu ile ilgili ortaya çıkan flaş gerçek gündeme oturdu.
KAVGANIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ!
Sabah'ın haberine göre Florya'da Günay Güvenç ile Zaha kavganın kıyısından döndü.
'Dayı' lakabını boşuna almayan Kerem Demirbay bu olayda Zaha'ya en net tepkiyi gösterdi.
Takımın teknik direktörü Okan Buruk da yıldızı Zaha için takımı kaybetmeyi göze almadı. Buruk, bu tavrıyla hem takım içinde ağırlığını artırdı hem de oyuncularını forma adaletine inandırdı.
Zaha ilk 11'den kesildi, Kerem Demrbay asistleri ve golleriyle güveni boşa çıkarmadı. Mesajı alan ve son düzlükte arıza çıkartmayan Zaha da 90. dakikada oyuna girmeyi bile sorun etmedi.
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