Haberler Galatasaray Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

Galatasaray, sezonu Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa şampiyonlukları ile tamamlarken sarı-kırmızılılarda en çok konuşulan isimlerinden birisi de Wilfried Zaha oldu. Son olarak futbolcuyla ilgili ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

Galatasaray geride kalan sezonu Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa başarılarıyla noktaladı.

Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

Cimbom'da sezon sona ererken gelecek sezon için kollar şimdiden sıvandı.

Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

Cimbom'da takımdan ayrılması gündemde yer alan isimlerden birisi de Wilfried Zaha oldu.

Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

Yıldız isim büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da beklentilerin bir hayli altında kaldı ve taraftarlar için hayal kırıklığı haline geldi.

Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

Son olarak oyuncu ile ilgili ortaya çıkan flaş gerçek gündeme oturdu.

Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

KAVGANIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ!

Sabah'ın haberine göre Florya'da Günay Güvenç ile Zaha kavganın kıyısından döndü.

Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

'Dayı' lakabını boşuna almayan Kerem Demirbay bu olayda Zaha'ya en net tepkiyi gösterdi.

Galatasaray'da şoke eden Wilfried Zaha gerçeği! Kavganın eşiğinden dönüldü

Takımın teknik direktörü Okan Buruk da yıldızı Zaha için takımı kaybetmeyi göze almadı. Buruk, bu tavrıyla hem takım içinde ağırlığını artırdı hem de oyuncularını forma adaletine inandırdı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da flaş Erden Timur gelişmesi!
G.Saray'dan yılın hamlesi! Transferde yer yerinden oynayacak
VGM 122 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları
FODULA TARİFİ | Fodula (Ekmek Dolması) nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Ev sahibi olmanın en kolay yolu:🏡 Emlak Konut'tan düşük faizli, 4 farklı ödeme seçenekli yeni konut projesi!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Erden Timur gelişmesi! G.Saray'da flaş Erden Timur gelişmesi! 16:14
F.Bahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza F.Bahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza 15:55
G.Saray'da şoke eden Zaha gerçeği! G.Saray'da şoke eden Zaha gerçeği! 15:48
G.Birliği ayrılığı açıkladı! G.Birliği ayrılığı açıkladı! 15:02
Barça'da Hansi Flick dönemi! Barça'da Hansi Flick dönemi! 15:01
Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! 14:39
Daha Eski
Olympiakos - Fiorentina maçı CANLI izle! Olympiakos - Fiorentina maçı CANLI izle! 14:32
Süper Lig'den Polonya'ya 3 isim! Süper Lig'den Polonya'ya 3 isim! 14:16
Razvan Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor? Razvan Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor? 14:10
Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor Cimbom'da Icardi sürprizi! İtalyanlar ondan vazgeçmiyor 13:52
G.Saray'da Özbek yönetimi mazbatasını aldı! G.Saray'da Özbek yönetimi mazbatasını aldı! 13:07
Zorlu finalin hakemi belli oldu! Zorlu finalin hakemi belli oldu! 12:44