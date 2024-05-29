Galatasaray'da Mauro Icardi: 5. yıldızı getireceğim

Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro İcardi, saha içinden sonra saha dışına da el attı. 25 golle krallık tacını takan 31 yaşındaki forvet, şampiyonluk kutlamalarında Dursun Özbek ve Erden Timur'la konuştu. Tangocu, devam edip etmeyeceği netleşmeyen Timur'a mesaj verdi. Her konuşmasında kendisini getirdiği için Timur'a teşekkür eden Arjantinli oyuncu, "Sizinle 2 yıl daha buradayız. Bir yere ayrılmak yok. Önümüzdeki sezon 5. yıldızı birlikte takacağız. Şampiyonluklarımız devam edecek" dedi. Erden Timur'un, İcardi ve camiadan gelen olumlu tepkileri göz önüne alarak kararını bir kez daha gözden geçireceği öğrenildi.

UNUTULMAZ GECENİN MİMARI

Başkan Özbek ile Timur'u bir arada tutmak için devreye giren Mauro İcardi, şampiyonluk kutlamalarına da damgasını vurdu. 'Derin Galatasaray' peleriniyle sahneye çıkan yıldız oyuncu, kendisiyle rekabete giren Edin Dzeko göndermesiyle taraftarları mest etti. Önce Dzeko için çalınan 'Beni Sev' şarkısıyla gelen ve daha sonra 'Aşkın Olayım'la Rams Park'ı inleten İcardi, sarı-kırmızılı taraftarlara unutulmaz bir gece yaşattı.

ADETA BiR MAKiNE

Mauro İcardi, profesyonel kariyerinde dakika başına en sık gol katkısı yaptığı iki sezonu da Galatasaray formasıyla Süper Lig'de oynadı. Geçen sezon 65.1 dakikada bir gol katkısı veren Arjantinli yıldız, bu sezon ise 86.6 dakikada bir skoru değiştiren isim oldu. İcardi, adeta bir makine gibi performansıyla yıldızını yeniden parlattı.