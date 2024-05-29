Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi: 5. yıldızı getireceğim

Galatasaray'da Mauro Icardi: 5. yıldızı getireceğim

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Dursun Özbek ve Erden Timur'a mesajı verdi. Çifte şampiyonluk getiren ekibi korumak isteyen Icardi, “Bir yere ayrılmak yok. Önümüzdeki sezon 5. yıldızı takacağız” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Mauro Icardi: 5. yıldızı getireceğim

Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro İcardi, saha içinden sonra saha dışına da el attı. 25 golle krallık tacını takan 31 yaşındaki forvet, şampiyonluk kutlamalarında Dursun Özbek ve Erden Timur'la konuştu. Tangocu, devam edip etmeyeceği netleşmeyen Timur'a mesaj verdi. Her konuşmasında kendisini getirdiği için Timur'a teşekkür eden Arjantinli oyuncu, "Sizinle 2 yıl daha buradayız. Bir yere ayrılmak yok. Önümüzdeki sezon 5. yıldızı birlikte takacağız. Şampiyonluklarımız devam edecek" dedi. Erden Timur'un, İcardi ve camiadan gelen olumlu tepkileri göz önüne alarak kararını bir kez daha gözden geçireceği öğrenildi.

UNUTULMAZ GECENİN MİMARI

Başkan Özbek ile Timur'u bir arada tutmak için devreye giren Mauro İcardi, şampiyonluk kutlamalarına da damgasını vurdu. 'Derin Galatasaray' peleriniyle sahneye çıkan yıldız oyuncu, kendisiyle rekabete giren Edin Dzeko göndermesiyle taraftarları mest etti. Önce Dzeko için çalınan 'Beni Sev' şarkısıyla gelen ve daha sonra 'Aşkın Olayım'la Rams Park'ı inleten İcardi, sarı-kırmızılı taraftarlara unutulmaz bir gece yaşattı.

ADETA BiR MAKiNE

Mauro İcardi, profesyonel kariyerinde dakika başına en sık gol katkısı yaptığı iki sezonu da Galatasaray formasıyla Süper Lig'de oynadı. Geçen sezon 65.1 dakikada bir gol katkısı veren Arjantinli yıldız, bu sezon ise 86.6 dakikada bir skoru değiştiren isim oldu. İcardi, adeta bir makine gibi performansıyla yıldızını yeniden parlattı.

Cimbom'a bedava golcü! İmza için geliyor
İşte Yıldırım'ın Mourinho planı! İstanbul'a geliş tarihi...
DİĞER
“Olmadı Deniz” Yüksel Aytuğ Deniz Akkaya’ya seslendi!
Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı
F.Bahçe'den Lukaku harekatı
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a bedava golcü! İmza için geliyor
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe 'Koçspor' oldu! Aziz Yıldırım: Fenerbahçe 'Koçspor' oldu! 00:28
Alex de Souza Antalya'da Alex de Souza Antalya'da 00:24
Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! 00:23
Jorge Jesus 1 yıl daha Al Hilal'de Jorge Jesus 1 yıl daha Al Hilal'de 23:43
Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! Al-Hilal, Jorge Jesus ile uzattı! 23:21
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Transferi o 3 isim bitirecek G.Saray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Transferi o 3 isim bitirecek 23:00
Daha Eski
G.Saray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservisi G.Saray'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte bonservisi 22:47
Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı Beşiktaş'ta Lamela heyecanı! Kulübü resmen açıkladı 22:47
Arsenal'dan F.Bahçe'ye Partey müjdesi! Arsenal'dan F.Bahçe'ye Partey müjdesi! 22:47
Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Cumartesi günü..." Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Cumartesi günü..." 22:47
G.Saray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor G.Saray'dan beklenmedik transfer! Beşiktaş'ın eski yıldızı geliyor 22:47
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer operasyonu! 22:47