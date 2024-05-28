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Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

Galatasaray, sezonu Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa ile tamamlarken sarı-kırmızılı camia büyük bir sevinç yaşıyor. Diğer yandan ortaya çıkan o flaş gerçek ise teknik direktör Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 15:03
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Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, rekorlarla dolu bir sezona imza attı.

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

Sarı-kırmızılılar 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 102 puan topladı ve kalesinde en az gol gören takım ünvanıyla şampiyon oldu.

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

Teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme görüşmelerinde sona gelen yönetim, gelecek planlamalarını da sürdürüyor.

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

Yine deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda ilerlenirken, sezonun bitmesiyle birlikte Cimbom'da büyük bir değişim söz konusu olacak.

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

Bu kapsamda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 50 yaşındaki çalıştırıcıyı yaz döneminde zorlu bir süreç bekliyor.

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

İşte Cimbom'da 5'i yabancı olmak üzere kiralıktan dönecek 12 futbolcu...

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

BATUHAN ŞEN

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

SİRAÇHAN NAS

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

LEO DUBOIS

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

MATHIAS ROSS

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

YUSUF DEMİR

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

NICOLO ZANIOLO

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

ALEXANDRU CICALDAU

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

TAYLAN ANTALYALI

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

YUNUS AKGÜN

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

EMİN BAYRAM

Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı

METEHAN BALTACI

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