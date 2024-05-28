Galatasaray'da flaş gerçek! Okan Buruk'un keyfi kaçtı
Galatasaray, sezonu Trendyol Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa ile tamamlarken sarı-kırmızılı camia büyük bir sevinç yaşıyor. Diğer yandan ortaya çıkan o flaş gerçek ise teknik direktör Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor. İşte detaylar...
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Yine deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda ilerlenirken, sezonun bitmesiyle birlikte Cimbom'da büyük bir değişim söz konusu olacak.
Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Bu kapsamda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 50 yaşındaki çalıştırıcıyı yaz döneminde zorlu bir süreç bekliyor.
İşte Cimbom'da 5'i yabancı olmak üzere kiralıktan dönecek 12 futbolcu...
BATUHAN ŞEN
SİRAÇHAN NAS
LEO DUBOIS
MATHIAS ROSS
YUSUF DEMİR
NICOLO ZANIOLO
ALEXANDRU CICALDAU
TAYLAN ANTALYALI
YUNUS AKGÜN
EMİN BAYRAM
METEHAN BALTACI
HALİL DERVİŞOĞLU
KAZIMCAN KARATAŞ
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