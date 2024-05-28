GALATASARAY HABERİ - Kaan Ayhan'dan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme!

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlediği görkemli törenle hem Süper Lig hem de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Futbolcular, taraftarlarla beraber çifte kupayı kutlarken, Fenerbahçe'ye gönderme yaptılar.

Son olarak Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a göndermede bulundu.

Milli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarından paylaştığı fotoğrafına "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben." notunu düştü.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında "Tek başıma oynayacağım dedim onlarla." ifadesini kullanmıştı.

İşte o paylaşım: