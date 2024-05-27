Kasasını da doldurdu

Şampiyon Galatasaray, 242 milyon lira geliri kasasına koyacak. Sarı-kırmızılılar, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 24 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti. Performans primi olarak da 85 milyon 348 bin lira kazandı. Şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39.8 milyon liralık primin de sahibi oldu. Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 238 milyon 803 bin lirayı buldu. Her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, galibiyet için 2 milyon 488 bin lira ödeniyor.