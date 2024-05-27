Haberler Galatasaray Hedef 25. şampiyonluk

Hedef 25. şampiyonluk

"Geçen hafta söyledim. Her zamanki gibi mayıslar bizim oldu. Taraftarımız şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansın. Beşinci yıldız için çalışmaya başlıyoruz. Hedef gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef 25. şampiyonluk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından 25. şampiyonluk için çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar. Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz" dedi.

F.Bahçe'ye göndermede bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray'ı, şampiyon Galatasaray'ı, 24. şampiyonluğu yazacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: İyiler kazandı!
Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan play-off'ta onları bekliyor
Siyonist İsrail'den alçak hamle! Uluslararası Adalet Divanı 'dur' demişti! Çadırlar bombalandı: Onlarca Filistinli can verdi
G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama!
G.Saray'da Fransız golcü! Icardi'nin yanına geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu!
G.Saray'da Fransız golcü! Icardi'nin yanına geliyor
Resmi Gazete'de bugün 27 Mayıs 2024
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bu takımın kod adı: Şampiyon! Bu takımın kod adı: Şampiyon! 07:00
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! 03:27
Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! Şampiyon Cimbom Florya'da taraftarıyla buluştu! 03:25
Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! 03:00
G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! 03:00
Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! Ayhan Akman'dan F.Bahçe'ye gönderme! 02:58
Daha Eski
G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! G.Saray'dan havalimanında şarkılı kutlama! 02:52
Dursun Özbek: İyiler kazandı! Dursun Özbek: İyiler kazandı! 02:31
Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! 02:31
Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! Okan Buruk: Rekorlar kırarak şampiyon olduk! 02:25
Dursun Özbek: İyiler kazandı! Dursun Özbek: İyiler kazandı! 02:24
F.Bahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı! F.Bahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı! 01:39