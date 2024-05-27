Hedef 25. şampiyonluk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından 25. şampiyonluk için çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar. Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz" dedi.

F.Bahçe'ye göndermede bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray'ı, şampiyon Galatasaray'ı, 24. şampiyonluğu yazacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği" ifadelerini kullandı.