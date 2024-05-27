Haberler Galatasaray G.Saray'dan Buruk paylaşımı: Şampiyon hocam

G.Saray'dan Buruk paylaşımı: Şampiyon hocam

Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı: "Cimbom kupalara, sen mutluluklara layıksın Şampiyon Hocam! Büyük emeğine ve güzel kalbine sevinçler çok yakışıyor. Biz Şampiyonluk şarkıları söylerken kenarda seni neşeli görünce duygularımız taşıyor. İyi ki varsın, birlikte nice şampiyonluklara!"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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G.Saray'dan Buruk paylaşımı: Şampiyon hocam

Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı: "Cimbom kupalara, sen mutluluklara layıksın Şampiyon Hocam! Büyük emeğine ve güzel kalbine sevinçler çok yakışıyor. Biz Şampiyonluk şarkıları söylerken kenarda seni neşeli görünce duygularımız taşıyor. İyi ki varsın, birlikte nice şampiyonluklara!"

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