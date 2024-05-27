G.Saray'dan Buruk paylaşımı: Şampiyon hocam

Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı: "Cimbom kupalara, sen mutluluklara layıksın Şampiyon Hocam! Büyük emeğine ve güzel kalbine sevinçler çok yakışıyor. Biz Şampiyonluk şarkıları söylerken kenarda seni neşeli görünce duygularımız taşıyor. İyi ki varsın, birlikte nice şampiyonluklara!"

Cimbom kupalara, sen mutluluklara layıksın Şampiyon Hocam! 💛❤️ Büyük emeğine ve güzel kalbine sevinçler çok yakışıyor. Biz Şampiyonluk şarkıları söylerken kenarda seni neşeli görünce duygularımız taşıyor. İyi ki varsın, birlikte nice şampiyonluklara! 🏆#WinnerOkanBuruk… pic.twitter.com/HlyNef6hLY — #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024