Haberler Galatasaray Finali yapacağız

Finali yapacağız

Okan Buruk, “Bu sezon rekorları alt üst ettik. Finali Konya’da yapacağız. Kazanarak 24. şampiyonluğu camiaya armağan edeceğiz” diyerek oyuncularını motive etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Finali yapacağız

Teknik direktör Okan Buruk, kritik Konyaspor mücadelesi öncesinde takımıyla sık sık toplantı yapıyor. Tecrübeli teknik adam, şampiyonluk maçıyla ilgili oyuncularına önemli mesajlar veriyor. Şampiyonluk konusunda deneyimli olan Buruk , "Bu sezon rekorları alt üst ettik. Topladığımız puan ortada. Siz rakip teknik adamların veya oyuncuların ne dediğine kulak asmayın. Bizim işimiz sahada futbol oynamak ve işimizi yine sahada bitirelim. Sezonun finalini Konya'da yapacağız. İyi bir futbolla kazanarak 24. şampiyonluğu camiaya armağan edeceğiz" ifadeleri kullandı.

KUPA CANAVARI BURUK

Okan Buruk, G.Saray'da futbolculuk döneminde 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası ile birlikte toplam 15 kupa sevinci yaşadı. Üst üste ikinci şampiyonluğuna ilerleyen Buruk, Konya'da kupa sayısını 17'ye çıkartmak istiyor.

FLORYA'DA BÜYÜK UĞURLAMA

Taraftarlar bugün takımını yalnız bırakmayacak. 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılılar, oyunculara destek olacak. Ultraslan'ın önderliğinde şov yapmaya hazırlanan taraftarlar, takımlarını Konya deplasmanına büyük bir gösteri yaparak uğurlayacak.

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