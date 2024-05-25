Favori Özbek

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul bugün yapılacak. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek. Dursun Özbek ile Süheyl Batum'un rakip olacağı seçimde, mevcut başkan Özbek

2 YIL GÖREVDE KALACAK

Sarı-kırmızılı ekipte gözler bugün iki başkan adayının yarışacağı seçimde olacak. Dursun Özbek veya Süheyl Batum, Galatasaray tüzüğüne göre 2 yılllığına başkanlık koltuğuna oturacak