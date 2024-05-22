Varsa yoksa 24

Başkan Dursun Özbek, camianın tek gündeminin şampiyonluk olduğunu söyledi. Özbek, "24. şampiyonluğun ne kadar önemli olduğunu düşünerek tüm ekip olarak zamanımızın bir kısmını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde harcıyoruz. Bu şampiyonluğun önemini vurgulayarak zamanımızı geçiriyoruz. Bütün Galatasaraylıları inşallah hafta sonu elde edeceğimiz şampiyonlukla büyük bir sevince boğmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çalışma içerisindeyiz. Önemli olan camianın içerisindeki barış ikliminin devam etmesi ve tek bir yumruk haline gelebilmemizdir. İnşallah Galatasaray'ı sevenleri hafta sonu mahcup etmeyeceğiz. 24'üncü şampiyonluğumuzu almak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.