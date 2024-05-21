Haberler Galatasaray Hesabını soracağım

Hesabını soracağım

“Olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, çanak tutan kamu görevlileri hakkında suç duyurularını yaptık. Ali Koç’un şımarıklıkları sürüyor. Kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Güvenlik görevlileri şehir eşkıyasının korumalığını yapmıştır. Bu söylediklerim tek tek kameralarda da var. Ali Koç iyi dinle. Stadımızda yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Hesabını soracağım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbiden sonra Rams Park'a gelen Ali Koç'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç için 'Baş ahlaksız ifadesini kullanan Özbek, şunları söyledi: "Olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyu gözünde tezahür etti. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularının hepsini yaptık. Ali Koç'un şımarıkları artarak devam ediyor. Kimse de bu şahıstan dönüp hesap sormuyor.

2 SAAT SONRA GELDİLER

Ali Koç maç sonrası trafik durdurularak, polis eşliğinde stada geldi. Güvenlik görevlileri şehir eşkıyasının korumalığını yapmıştır. Tek tek kameralarda var. Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım. Stadyumu korumakla görevli arkadaşlar, maç bittikten 2 saat sonra escort ediyorlar, stadyuma giriliyor, akreditasyon alanlarına giriliyor. Herkes kamera kayıtlarına baksın. Olayla ilgili söylemek istediklerim bundan ibaret."

TFF'DE KOÇ'A 'HADDİNİ BİL' DEDİM

Dursun Özbek, yakın zamandaki TFF toplantısında geçen bir olayı da anlattı. Şiddetli bir şekilde ayğa kalkan Ali Koç'un, Erden Timur'a parmağını sallayarak 'Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun, ticari hayatını bitireceğim' dediğini belirten Özbek, "Ne diyorsun? Sen kimsin, haddini bil otur aşağı' dedim" sözleriyle tepkisini dile getirdiğini söyledi.

PROJE OLDUĞUNU GÖRECEKLER

Ali Koç senin tüm camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu tüm Türkiye görecek. Son altı ayda yapılanları hatırlayın. Riyad'dan beri olanlar ortada... Ali Koç bu yaptıklarını bana sökmez, bunu bil! Ben Galatasaray'ın başkanıyım. İyilik kazanacak, Galatasaray yine şampiyon olacak! Galatasaray bu şampiyonluğu önceliğe almıştır. Seçim gündemi yoktur. İnşallah 24 olacak! Değerli bir şampiyonluk.

BU HANEYE TECAVÜZ SAYILIR

TFF'nin görev süresi bitince stadyum Galatasaray'ın evidir. Sen geliyorsun, aynı haneye tecavüz eder gibi... Tek başına da gelemiyorsun. Silahlı korumalar, 80 kişi, stadyum boşalmış, seyirci boşalmış, sahte kabadayılık değil de nedir. Tüm bu olayları neden yapıyorsun? Galatasaray gibi büyük bir camiadayım. Daha önce söyledim, sen camiaları birbirine kırdırmak için bir proje yapıyorsun. Bunlar yakışmaz.

DELİKANLILIKTA BU VAR MI?

G.Saray Stat Müdürü Ali Çelikkıran'a 7-8 kişi saldırdılar. Böyle bir şey delikanlılıkta var mı? Spor yöneticiliğinde var mı? Olayları nereden nereye, taşıyorlar nereden nereye? Kendisi federasyona gidip hakemleri tartaklayın demedi mi? İzmir grubuna şöyle böyle yapın demedi mi? AVM'lerde fotoğraf çekin demedi mi? Bu nasıl bir spor adamı. Ya sen neyine güveniyorsun, bu gücü nereden alıyorsun?

OLANLAR PLANLI VE KAST VAR

Yaşanan olayların planlı olmaması imkansız! Planlı ve bize açıkça kast var. Amaçları bizi devletimizin polisiyle karşı karşıya getirmekti. Ali Koç veya bir başkasının seçim öncesi şöyle bir sahneyle karşılaşmayı göze alacağınızı düşünüyor musunuz? Polisler durduruyor. Giremiyorlar. Bu başarısızlıkta kimse böyle bir risk alabilir mi? Almaz. Önceden bu işin garantisi mi alındı? Bunlar şeffaflıkla aydınlatılmalı…

YA STATTA OLSAYDIM

Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahte kabadayılık öyle bir şeydir ki önüne geçilemez. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. İnsanları dövdün, ne kazandın Ali Bey! Toplumu bölmeye ve içine husumet tohumları ekmeye çalışmak memlekete ihanetten öte bir şey değildir. Bize haber geldi ve biz gelene kadar Ali Koç stadı terk etmişti. Koruma ordusu mu bekletelim? Böyle mi olması lazım bundan sonra? Olayların boyutunu şöyle analiz edin, Ali Koç geldiğinde orada mı olsam iyiydi, orada olmamam mı iyiydi? Yazıklar olsun!

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