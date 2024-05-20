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Haftaya şampiyonuz

Okan Buruk: Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya’da şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Haftaya şampiyonuz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe yenilgisi sonrası iyi oynamadıklarını söyledi. Buruk, "11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor" dedi. Buruk şöyle devam etti: "Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız."

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