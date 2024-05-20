Haberler Galatasaray Galatasaray'da başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek ve Erden Timur derbide yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenliyor. Özbek'in açıklamalarının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 17:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İşte o sözler...

Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve bunlara çanak tutan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ali Koç'un şımarıkları artarak devam ediyor, kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Biz bu boş stat kabadayılarıyla geçen sezon da mücadele ettik, bu sezon da ederiz.

Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyu gözünde cereyan etti. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutanlar hakkında gerekli suç duyurularını yaptık.

"SENİN PROJE OLDUĞUNU ÖĞRENECEKLER"

Ali Koç, bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını bugün, yarın, daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Bizim için hiçbir seçim bu şampiyonluktan daha değerli değildir. Tek konsantrasyonumuz, takımımızla bu hafta sonu ulaşacağımız 24. şampiyonluğumuz. Bugün itibarıyla seçim için yaptığımız bütün toplantıları durdurduk. Gördüğünüz gibi hep bir aradayız, 7/24 Florya'dayız. Oyuncularımızın ve hocamızın yanında olacağız. İyilik yine kazanacak, biz şampiyon olacağız.

Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım. Bu yaptıkların bana sökmez, bunu bil. Ben Galatasaray'ın başkanıyım.

"AMAÇLARI OLAYI FUTBOLUN DIŞINA ÇIKARMAKTI"

Yapabilecekleri tek şey bu. Ellerinden gelen bu. Sizin de söylediğiniz, ismini söylemek istemediğim oyuncu. (Mert Hakan Yandaş) Isınma anından itibaren ellerinden gelen tek şey bu. Kaos yaratmak. Gerginlik yaratmak. Olayı futbolun dışına taşımak.

"70-80 TANE YANCI İLE..."

Gözlerinizle gördünüz olanları. Bizim bir şey söylememize gerek bile yok aslında. Fakat, camiamızı temsilen duruşumuzu ifade etmek istiyoruz. Boş sahada yanına silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı...

"HANEYE TECAVÜZ EDER GİBİ..."

Gözlerinizle gördünüz olanları. Bizim bir şey söylememize gerek bile yok aslında. Fakat, camiamızı temsilen duruşumuzu ifade etmek istiyoruz. Boş sahada yanına silahlı korumalar, 70-80 tane yancısı... Bu işin bir statüsü var. Burası Galatasaray'a ait bir yer. Belli bir süre TFF'nin yetkisi altında, takip eden insanları var federasyonun. Akreditasyon alanına giren kişiler bellidir. Ben dahi belli bir süre dahi akreditasyon alanına giremem. Bu TFF'nin görev süresi bitince orası Galatasaray'ın evidir. Sen haneye tecavüz eder gibi geliyorsun.

"YAZIKLAR OLSUN YA"

Bir şeye çok yazık; Ali Koç önemli bir ailenin ferdi. İyi bir eğitim almış birisi. Ailesinin gücü belli. Bu gücün arkasında, böyle bir işe tevessül etmek, böyle bir işe girişmek, insanları birbirine düşürmek, bunun hesabını kim verebilir ya! Yarın böyle bir olay vuku bulduğu zaman, durumdan vazife çıkarmak isteyenler olmayacak mı? Bu gerginliği yaratıyorsun, sadece bu seviyede mi kalır. Bu durumdan vazife çıkarmak isteyenler olursa bunun hesabını kim verecek. Yazıklar olsun ya yazıklar olsun.

ERDEN TİMUR: NE OLSUN ÇATIŞMA MI ÇIKSIN?

Korumakla yükümlü olduğunuz insanları değil de silahla gelen insanları koruyorsunuz… Bundan sonra herkes 100 silahlı adam tutup böyle bir şey mi yapsın? Ne olacak çatışma mı çıksın? Bunlar işleri nerelere götürür.

ERDEN TİMUR: DÜNYEVİ ÇIKAR ENDİŞELERİYLE...

Adalet olmadığında, insanlar camialarının gücüyle kaygılandırılarak hatalar yapınca, federasyon eyyama göre karar verince bu sonuçlar böyle olur. Adaletin olmadığı yerde ot bitmez. Hala Ali Koç onu söylüyor, benim konuştuğum kesitte Trabzonspor hatasını kabul etmişti. Bir camia hata yaptığını kabul edip en yüksek ceza verilmesi gerekir diyor. Biz de yapmış olsak bize de en yüksek ceza verilmesi gerekir dedim. Bir toplum hoyratlığa, tamamen dünyevi çıkar endişeleriyle müsaade ediyorsa sonucu bu noktaya gelir

Türk Telekom
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt!
DİĞER
Yerli George Clooney Bülent Serttaş tam tamına 18 kilo vermişti! Emekleri boşa gitti
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Ana gündem İran'daki helikopter kazası ve Reisi'nin ölümü: Milli yas ilan edilecek mi?
Okan Buruk'tan F.Bahçe maçı sonrası dev neşter!
G.Saray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!
G.Saray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Refah paketi...
BARAJ DOLULUK ORANLARI
Bugün kabine toplantısı var mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! 17:16
Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya getirmeye çalışan proje Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya getirmeye çalışan proje 17:00
G.Saray-F.Bahçe maçında işlem! G.Saray-F.Bahçe maçında işlem! 16:31
Beşiktaş kupa finalinin hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş kupa finalinin hazırlıklarını sürdürdü 16:10
Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır! Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır! 16:07
Beşiktaş yönetiminde şok ayrılık! Beşiktaş yönetiminde şok ayrılık! 15:58
Daha Eski
19 Mayıs paylaşımı sonrası kadro dışı bırakıldı 19 Mayıs paylaşımı sonrası kadro dışı bırakıldı 15:36
G.Saray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi G.Saray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi 15:10
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor... G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Konyaspor... 15:10
F.Bahçe'den G.Saray'a Süper Kupa göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Süper Kupa göndermesi! 14:56
Çarpıcı derbi yorumu! "G.Saray bu tuzağa düştü" Çarpıcı derbi yorumu! "G.Saray bu tuzağa düştü" 09:52
Arda'dan derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu Arda'dan derbi paylaşımı! Bir anda gündem oldu 10:10