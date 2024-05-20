Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası gergin anlar yaşandı. Stada giren Ali Koç ile sarı-kırmızılı yöneticiler arasında tansiyon yükseldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamada Ali Koç'a tepki gösterdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:08 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:21
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Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin yankıları devam ediyor. Galatasaray zaferinin ardından Rams Park'a gelen ve sahaya giren Ali Koç, sarı-kırmızılı yöneticilerle gerginlik yaşamış sonrasında ise Dursun Özbek'ten kendisine tepki gelmişti.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Milliyet'in haberine göre derbi sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak ise Dursun Özbek şu açıklamaları yaptı: Beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla, ki içlerinde 4'ü silahlı.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor. Orada olmamam belki de olayları belli bir seviyede, daha üst boyuta geçmesini engellemiştir.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

'CESEDİMİ ÇİĞNEMEDEN ADIM ATAMAZDI'

Orada olsaydım, benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdı.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Dursun Özbek ayrıca 25 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi hafta boyunca yapacağı bütün programları iptal etti. Dursun Özbek bu kararını şu sözlerle aktardı:

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

ALİ KOÇ'TAN DURSUN ÖZBEK'E CEVAP
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sert yanıt verdi. Ali Koç, "Bana meydan mı okuyor, düelloya mı çağırıyor. 2 senedir düelloya, tartışmaya çağırıyoruz. Düello da değil.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Tartışalım. İnsanlar, iki başkanın gerçek kimliğini, mertliğini, dürüstlüğünü görsün. Dolayısıyla bugün biraz geç oldu. Uykusu kaçmasın. Öyle diyorsa, istediği TV kanalına, GSTV dahil çıkmaya hazırım.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Bu ne ucuz kabadayılık. İki senedir bas bas bağırıyoruz. Oradan buradan atıp tutmayın. Kinayeli konuşmayın. Bu kulüp bir maç kazandığında, sadece Fenerbahçe değil, son derece alaycı, kibirli, kinayeli konuşmalar yapar. Biz neysek oyuz. Bir gün öyle bir gün böyle adamlar değiliz.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Biz bir çizgide yürüyoruz. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkanın cesaretlenmesine çok sevindim. Bu galibiyet kadar olmasa da çok sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

En kısa zamanda bu çağrısının arkasında dursun Sayın Dursun Özbek. İstediği mecrada, önümüzdeki 5 gece, 5 gece diyorum çünkü lig bitiyor, biz hazırız. Biz heyecanlıyız" dedi.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

ÖZBEK'TEN ALİ KOÇ'A: YÜREĞİN YETİYORSA GEL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahaya girmesinin ardından sert tepki gösterdi.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Dursun Özbek, "Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım." dedi.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

GERGİNLİK YAŞANDI
Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Polis güçleri olaya müdahale etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" dedi.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sahadan ayrılırken "Haydi işimiz bitti, gidebiliriz" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek'ten çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!

ALİ KOÇ, RAMS PARK'A GELDİ
Fenerbahçe'nin derbiden 1-0'lık galibiyetle ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç,Rams Park'a geldi. Başkan Ali Koç, oyuncularla beraber sahaya çıkarak galibiyeti kutladı.

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