Tek hedef zafer

Teknik Direktör Okan Buruk, derbi öncesi takımıyla maç toplantısı yaptı. Son haftalarda kazanan 11'i bozmayı düşünmeyen tecrübeli hoca, takımına tek hedefin galibiyet olduğunu hatırlattı. Şampiyonluk için 1 puanın yetmesinin önemli olmadığını belirten Buruk, "Biz Galatasaray'ız, sahaya kazanmak için çıkacağız. 1 puana değil her zamanki gibi 3 puana oynayacağız. Taraftarımızın önünde kazanarak şampiyonluğa ulaşmanızı istiyorum" diyerek takımını derbiye motive etti. Buruk, "90 dakika boyunca konsantrasyonu elden bırakmayın. Derbilerin atmosferi her zaman daha farklıdır. Şampiyonluğu hak ettiğinizi gösteren bir performans ortaya koymanızı bekliyorum. Sezon boyunca elde ettiğiniz başarıları taçlandırma vakti geldi" ifadeleriyle sarı-kırmızılı oyunculara seslendi.

GOL YEMEDİ

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 4 F.Bahçe derbisine çıktı. Buruk, Fenerbahçe derbilerinde 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 9 gol atarken; gol yemedi.