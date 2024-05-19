Haberler Galatasaray Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ezeli rakibiyle 6 puan fark bulunan sarı-kırmızılılar, bu maçtan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk, kritik maç öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü derbide karşı karşıya gelecek.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

RAMS Park'ta oynanacak dev derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Cimbom bu maçtan 1 puan dahi alması durumunda 24. şampiyonluğunu elde edecek.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Galatasaray, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı futbol ve sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Genç teknik adam Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılılar, bu sezon da taraftarı önünde çok zor bir istatistiği elde etti.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

EVİNDE KAYBETMİYOR!

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı tüm maçları kazandı. Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı kırmızılılar, ligde 18 karşılaşmaya RAMS Park'ta çıkarken bu müsabakalarda 54 puan toplamayı bildi.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 51 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

SARI KIRMIZILILAR EVİNDE DAHA GOLCÜ

Galatasaray, bu sezon ligde iç sahada attığı gollerle de dikkati çekti. Sarı kırmızılılar, evinde oynadığı 18 lig maçında ikişer kez 6, üçer kez 4 ve 3, sekiz kez de 2 gol atmayı başardı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Okan Buruk'un öğrencileri, iki kez de sahadan 1-0'lık skorlarla galip ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda 38 gol atarken, evinde 51 kez bu sevinci yaşadı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

ICARDI LİGDE 32 GOLE ETKİ ETTİ

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 32 karşılaşmada 23 kez ağları havalandırırken 9 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Ligin son bölümünde performansını üst seviyeye çıkaran Icardi, son 8 lig maçının 7'sinde gol sevinci yaşadı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve EMS Yapı Sivasspor maçlarını boş geçmeyen Arjantinli futbolcu, son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol atamadı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde toplamda 32 gole etki etti.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Mauro Icardi, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan ancak Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkıp 2. dakikada maçtan çekildiği TFF Süper Kupa müsabakasında da derbi tarihine geçti. Maçın 50. saniyesinde Fenerbahçe filelerini havalandıran Arjantinli futbolcu, ezeli rekabetteki en erken golü atan oyuncu olmayı başardı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Süper Lig'de attığı 89 golle Fenerbahçe'den sonra en skorer takım olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından en fazla golü Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Wilfried Zaha attı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Kerem Aktürkoğlu ligin geride kalan bölümünde 12 kez gol atma başarısı gösterirken Dries Mertens ve Wilfried Zaha da 9'ar golle takımın skorer isimleri oldu.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Ligin ilk yarısında gol sevinci yaşayamayan Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda forma giydiği maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken Hakim Ziyech de forma giydiği 17 lig maçında 6 gol kaydetti. Faslı futbolcu, bu gollerin 4'ünü son 5 maçta atmayı başardı.

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

Öte yandan sarı kırmızılılarda derbide çıkacak ilk 11'de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

MUSLERA

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

KÖHN

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

KAAN AYHAN

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

NELSSON

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

TORREIRA

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

KEREM DEMİRBAY

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'i

MERTENS

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