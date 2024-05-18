Golcülerin dansı

Galatasaray ile Fenerbahçe yarın RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. İki takımın bu mücadelesi aynı zamanda golcülerin de düellosuna sahne olacak. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede hem Mauro İcardi hem de Edin Dzeko suskun kalmıştı. Ancak buna rağmen iki isim de ligin en skorerleri... Mauro İcardi, attığı 23 golle krallık yarışında ilk sırada... Edin Dzeko ise 20 golle Arjantinli yıldızı takip ediyor. Galatasaray'ın süper starı, Süper Lig'de attığı 23 golün yanı sıra 9 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

MAURO ICARDI 32, EDİN DZEKO 25

Şu ana kadar 32 gole direkt etki eden İcardi, ligdeki son 8 maçın 7'sinde gol buldu. Tangocu, 7 maçlık serisini Karagümrük karşısında sona erdirdi. Arjantinli süper star, 7 Nisan'daki Süper Kupa maçının 50. saniyesinde ağları havalandırmış ve ezeli rekabette en erken golü atan isim olmuştu. Edin Dzeko ise bu sezon, attığı 20 golün yanı sıra 5 defa da arkadaşlarına gol pası verdi ve 25 gole katkı sağladı. İkinci yarıda düşüş yaşayan Edin Dzeko sadece 4 gol atabildi.

BİR TEK ICARDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan maçlara yabancı oyuncular damga vurdu. Bu süreçte 22 derbi oynandı. Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 14 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 33 golün 28'ini yabancı oyuncular, 5'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı oyuncular attı. Sarı-kırmızılıların 3, sarı- lacivertlilerin ise 2 golünü yerli oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'da Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Donk ve Sneijder, Fenerbahçe'de ise; Persie 2 gol attı. İcardi ise; Süper Kupa'da attığı gol de tescil edildiği için son 10 sezonda ezeli rekabette üç gol atan tek isim oldu.

DERBİNİN KADERİ ELLERİNDE

Galatasaray'da 36 maçın 35'inde görev alan Muslera, kalesinde 24 gol gördü. Uruguaylı, süre aldığı müsabakaların 17'sinde kalesini gole kapattı. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Livakovic, sarı-lacivertli formayı ligde 32 kez terletti. Hırvat kaleci, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapattı.

Cımbom'a 2011-12 sezonunda gelen Muslera, 13 sezonda 56 derbide görev aldı. Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü. Muslera, 24 derbide gol yemedi. Fener'e karşı 30 derbiye çıktı. Liva'nın ise 2'nci GS derbisi.

SADECE 1 GOL YEDİ

Galatasaray maçların 1-15 dakikalık bölümünde 12 gol atmayı başardı. Fenerbahçe de ezeli rakibine benzer bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertiler, ilk çeyrekte sadece rakibinden 1 gol fazla attı ve 13 kez fileleri sarstı. LIGDE geride kalan 36 maçta kalesinde 24 gol görerek ligin en az gol yiyen ekibi olan Galatasaray, maçların ilk 15 dakikalık bölümlerinde ise rakip forvetlere yalnızca 1 kez gol izni verdi. Fenerbahçe, ilk 15 dakikalık bölümde kalesinde 3 gol gördü.