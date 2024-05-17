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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin kaderi kalecilerin ellerinde

Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak. Ligin 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'taki derbide, sezon başından bu yana şampiyonluk yarışındaki iki takım karşılaşacak. Galatasaray, puan alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde ise iki takım arasındaki puan farkı 3'e inecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 14:09
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin kaderi kalecilerin ellerinde

Sarı-kırmızılı takımda 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera ile Fenerbahçe'de ilk sezonunu yaşayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı iyi veya kötü sonuçta belirleyici olacak.

MUSLERA BU SEZON LİGDE 35 MÜSABAKADA KALEYİ KORUDU

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı 36 maçın 35'inde görev alan Muslera, kalesinde 24 gol gördü. Uruguaylı kaleci, süre aldığı müsabakaların 17'sinde kalesini gole kapattı.

Muslera'nın sakatlanarak çıktığı 11. haftadaki Kasımpaşa maçının son 30 dakikası ile cezalı olduğu 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında kaleyi Günay Güvenç korudu.

Kasımpaşa müsabakasının son 30 dakikası ve 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaleyi koruyan Günay, rakiplerine gol izni vermedi.

MUSLERA'NIN DERBİ DENEYİMİ YÜKSEK

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 56 derbide görev aldı.

Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Muslera, 24 derbide gol yememeyi başardı.

Muslera, daha önce 25'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 4'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 30 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takımla yapılan 30 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

LIVAKOVIC 32 LİG MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayı ligde 32 kez terletti.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı müsabakalarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Hırvat kaleci, görev yaptığı 32 maçın 13'ünde kalesini gole kapatırken, 19 karşılaşmada ise toplamda 28 gol yedi.

Türkiye'deki ilk sezonunu geçiren Livakovic, Fenerbahçe formasıyla ikinci kez Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak.

Hırvat file bekçisi, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakada kalesini gole kapatmıştı.

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