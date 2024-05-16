G.Saray'ın başına geldiği günden bu yana kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, bu hafta sonu F.Bahçe karşısına çıkacak. Toplamda 17'de 17, iç sahada 21'de 21 ve 36 maçta 99 puan rekorlarıyla devam eden tecrübeli hoca, takımının 1 puan dahi alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Pazar günü oynanacak derbi öncesinde, Buruk'un 'büyük maç' performansına bakıldığında rakiplerine 'psikolojik üstünlük' kurduğu gözüküyor. 50 yaşındaki teknik adam, iki sezonda 12 derbiden 9 zaferle ayrıldı, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 22 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

FENER'İN GOLÜ YOK

Geçen sezon yüzde 66,6 (6 maçta 4 galibiyet) derbi kazanma oranına sahip olan Buruk, bu yıl yüzde 83,3'e taşıdı. Beşiktaş ve Trabzon'u iki maçta da devirdi, F.Bahçe'yle ligde yenişemedi. Süper Kupa'da ise F.Bahçe U19 sahadan çekilince hükmen 3-0 kazandı. Buruk, geldiği günden bu yana gol bile yemediği ezeli rakibine ligdeki son iki maçta isabetli şut da attırmadı. Derbi performansıyla güven veren tecrübeli teknik adam, bu hafta da kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

O BİR REKORTMEN

Derbilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Okan Buruk, Süper Lig'de son iki sezona damga vurdu. Geçen sezon 88 puanla şampiyonluğa ulaşan başarılı hoca, bu sezon ise 36 haftada 99 puana ulaşarak rekor kırdı. 2.75 ortalama tutturan Buruk'un Galatasaray'ı 17'de 17 yaparak kendine ait olan Süper Lig rekorunu da geliştirdi. Buruk, ayrıca Aslan'ın iç sahadaki en uzun galibiyet (18) serisini de sahip.

SAVUNMADA KARARSIZ

Okan Buruk, derbi 11'ini büyük ölçüde belirledi. Son haftaların kazanan yıldızlarını bozmayı düşünmeyen tecrübeli hoca, tek bölgede kararsız kaldı. Stoper hattında değişim düşünen Buruk, Abdülkerim yerine Davinson'a forma verebilir.

REKABETTE ÖNDE

G.Saray ile F.Bahçe'nin teknik adamlarına baktığımızda da Okan Buruk ağır basıyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Kartal'a 8 kez rakip oldu. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 14-15 sezonunda Gaziantep'i çalıştırırken Kartal'lı F.Bahçe'ye karşı 2 mağlubiyet yaşayan Buruk, daha sonra Çaykur Rize, Başakşehir ve G.Saray'la 6 maçta da kaybetmedi. 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken; 13 gol attı ve 3 gol yedi.