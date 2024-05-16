Haberler Galatasaray Psikolojik üstünlük

Psikolojik üstünlük

G.Saray’ın başında 12 derbiye çıkan tecrübeli hoca 9 galibiyet yaşadı. 22 gol atıp 6 gol yiyen Buruk'lu Aslan, ezeli rakiplerine büyük üstünlük sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Psikolojik üstünlük

G.Saray'ın başına geldiği günden bu yana kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, bu hafta sonu F.Bahçe karşısına çıkacak. Toplamda 17'de 17, iç sahada 21'de 21 ve 36 maçta 99 puan rekorlarıyla devam eden tecrübeli hoca, takımının 1 puan dahi alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Pazar günü oynanacak derbi öncesinde, Buruk'un 'büyük maç' performansına bakıldığında rakiplerine 'psikolojik üstünlük' kurduğu gözüküyor. 50 yaşındaki teknik adam, iki sezonda 12 derbiden 9 zaferle ayrıldı, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 22 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

FENER'İN GOLÜ YOK

Geçen sezon yüzde 66,6 (6 maçta 4 galibiyet) derbi kazanma oranına sahip olan Buruk, bu yıl yüzde 83,3'e taşıdı. Beşiktaş ve Trabzon'u iki maçta da devirdi, F.Bahçe'yle ligde yenişemedi. Süper Kupa'da ise F.Bahçe U19 sahadan çekilince hükmen 3-0 kazandı. Buruk, geldiği günden bu yana gol bile yemediği ezeli rakibine ligdeki son iki maçta isabetli şut da attırmadı. Derbi performansıyla güven veren tecrübeli teknik adam, bu hafta da kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

O BİR REKORTMEN

Derbilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Okan Buruk, Süper Lig'de son iki sezona damga vurdu. Geçen sezon 88 puanla şampiyonluğa ulaşan başarılı hoca, bu sezon ise 36 haftada 99 puana ulaşarak rekor kırdı. 2.75 ortalama tutturan Buruk'un Galatasaray'ı 17'de 17 yaparak kendine ait olan Süper Lig rekorunu da geliştirdi. Buruk, ayrıca Aslan'ın iç sahadaki en uzun galibiyet (18) serisini de sahip.

SAVUNMADA KARARSIZ

Okan Buruk, derbi 11'ini büyük ölçüde belirledi. Son haftaların kazanan yıldızlarını bozmayı düşünmeyen tecrübeli hoca, tek bölgede kararsız kaldı. Stoper hattında değişim düşünen Buruk, Abdülkerim yerine Davinson'a forma verebilir.

REKABETTE ÖNDE

G.Saray ile F.Bahçe'nin teknik adamlarına baktığımızda da Okan Buruk ağır basıyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Kartal'a 8 kez rakip oldu. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 14-15 sezonunda Gaziantep'i çalıştırırken Kartal'lı F.Bahçe'ye karşı 2 mağlubiyet yaşayan Buruk, daha sonra Çaykur Rize, Başakşehir ve G.Saray'la 6 maçta da kaybetmedi. 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken; 13 gol attı ve 3 gol yedi.

Batshuayi giderse o gelecek!
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi
DİĞER
Çağla Şıkel'in 9 odalı süper lüks villası göz kamaştırdı! İşte Çağla Şıkel'in 2 oğluyla yaşadığı evi...
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var
4 büyükler istedi biri alıyor!
Fırtına'ya sürpriz golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi!
Icardi'ye flaş talip! 15 milyon Euro...
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 MAYIS rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic şampiyon oldu Celtic şampiyon oldu 01:02
Kötü başladık Kötü başladık 01:01
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
Griezmann coştu! A. Madrid kazandı Griezmann coştu! A. Madrid kazandı 00:53
İtalya Kupası Juventus'un! İtalya Kupası Juventus'un! 00:26
Milliler sonunu getiremedi! Milliler sonunu getiremedi! 00:26
Daha Eski
Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a Olympiakos'un yıldızı Cimbom'a 00:26
Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! Dünyanın en etkili oyuncuları açıklandı! 00:26
Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! 00:26
Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi Milli yıldızın rotası G.Saray! İşte Buruk'un yeni sezon hediyesi 00:26
Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı Terim'li Pana'nın şampiyonluk şansı kalmadı 00:26
Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." Yıldız'dan flaş sözler! "Icardi ve Kaan Ayhan..." 00:26