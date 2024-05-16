Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'a ilgi bitmiyor… Derbide gözler Avrupa'nın devlerini peşine takan 23 yaşında oyuncuda olacak. Birçok takımla adı anılan Barış'ı 2 İtalyan devi de tribünden takip edecek. Napoli ve Juventus'un gözlemcileri Rams Park'taki yerini alacak. G.Saray 35 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. Barış Alper Yılmaz, ligin ikinci yarısına damga vurdu. 18 maçta 6 gol, 7 asistle oynayan genç yıldız, birçok bölgede forma giymesiyle de takımın jokeri oldu.