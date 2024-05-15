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Başarının sırrı istikrar

36 haftada, Muslera 35, Kerem 35, Barış 35, Torreira 33, Mertens 34, İcardi ise 32 maçta forma giydi. Bu oyuncuların istikrarı 17 maçta 17 galibiyeti getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Başarının sırrı istikrar

Galatasaray, bu sezon kırılmadık rekor bırakmadı... Ligin bitimine 2 hafta kala 99 puan toplayan sarı-kırmızılılar, iç sahada 21'de 21 yaptı. Genelde ise 17 maç üst üste kazanarak kendisine ait rekoru geliştirdi. Galatasaray'ın bu performansında takımın yıldız isimlerinin sergilediği istikrar dikkat çekti. Aslan'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, şüphesiz bu başarıda başrolde... Ligdeki 36 maçın 35'inde forma giyen Nando, bu karşılaşmaların 17'sinde ise kalesini gole kapattı.

Takımın diğer Uruguaylısı Torreira da bu sezon 33 maçta sahada yer aldı. Son haftalarda vites yükselten Dries Mertens de 34 mücadelede forma giydi, bu sürede 9 gol, 15 asistlik katkı yaptı. Aslan'ın genç yıldızları Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz da 36 haftanın 35'inde süre alırken, Galatasaray'ın süper starı Mauro İcardi ise 32 mücadelede 2676 dakika sahada kaldı. İcardi, ligde 23 gol, 9 asistlik de katkı sağladı. Aslan'ın yıldızları istikrarlarıyla başarıya imza attı.

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