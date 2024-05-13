Haberler Galatasaray Fener'i de yeneceğiz

Fener'i de yeneceğiz

"Geçen sezon derbiye 5 puan farkla önde girmiştik, bu sezon ise 6 puan. 1 puan artırdık. Bizim için çok güzel bir senaryo oldu. Beraberlik yetse de kazanmak istiyoruz."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Fener'i de yeneceğiz

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyet sonrası konuştu:

Burası oynaması zor bir stadyum. Zemini güzel ama atmosferi açısından etrafının çok fazla açık olması bizim gibi takımlar için oyunu zorlaştırıyor.

Top bizdeydi, yüzde 65 zaten ama hızlı oynayamadık, bloklar arasını delemedik, öne doğru paslarda doğru tercih yapamadık. Ürettik aslında. 25 şut, ceza sahası içi topla buluşma 40'a yakın. Sayılar kötü değil.

Markao'ya rahat bir maç oynattık. Ona atılan toplarda o başarılı oldu.

Berkan'ın golüyle kazandık, 6 puan farkla devam ediyoruz. Gelecek haftaki maç şampiyonluk maçı olacak

Barış Alper birebiri doğru oynadı, özellikle ilk golde. Barış'ın birebirleri, gücü, kuvveti, attığı, attırdığı gol. Üretme sorunumuzu Barış Alper çözdü.

Geçen sezon derbiye 5 puan farkla girmiştik, bu sezon 6 puanla giriyoruz. Kazanmak istiyoruz. İki takım da çok iyi sezon geçiriyor, umarım şampiyonluğu kutlarız.

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