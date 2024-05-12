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Okan Buruk açıkladı! Davinson neden son anlarda girdi?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, aspor.com.tr editörü Hakan Turan'ın Davinson Sanchez ile ilgili sorusunu cevapladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 22:50
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Okan Buruk açıkladı! Davinson neden son anlarda girdi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez'i 87. dakikada oyuna dahil etti. Deneyimli hoca, aspor.com.tr editörü Hakan Turan'ın Davinson ile ilgili sorusunu cevapladı.

İşte o sözler...

Oyuna almayı düşündük. Nelsson da kafasından yaralanmıştı, onun devam edip edemeyeceğine baktık hatta ilk yarı sonunda Davinson'u ısınmaya gönderdim. Sadece Abdülkerim değil, rakibin (Markao) fiziksel üstünlüğüne cevap veremedik. Oyuncularımız daha akıllı savunabilirlerdi, bundan önce hep yüzde 100'lerini verdiler. Takım için yine en iyilerini vermeye çalıştılar, o yüzden son dakikalarda değişikliği yaptık. Davinson düşünülebilirdi ama savunma değil hücum anlamında, gole daha çok ihtiyacımız olduğu için.

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