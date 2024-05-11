Galatasaray'da kariyer farkı

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 26 futbolcudan 18'i daha önce bir ligde şampiyonluk gördü. Muslera, mutlu sona ulaşılması durumunda G.Saray'daki 7. şampiyonluğunu yaşayacak. Cimbom'a 2011'de gelen ve takımla 13. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-12, 2012-13, 2014- 15, 2017-18, 2018-19 ve 2022-23 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

OLIVEIRA 4 DEFA OLDU

Cimbom'da geçen yıl Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Torreira, Berkan Kutlu, Oliveira, Hamza Akman, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens ve İcardi birer kez şampiyonluk gördü. Şampiyonluk sayısında Muslera'yı Porto formasıyla 3, Galatasaray formasıyla 1 kez olmak üzere 4 kez şampiyonluk gören Oliveira izledi. İcardi, ikisi PSG, biri Galatasaray olmak üzere 3 kez apolet taktı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

Tete, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde, Aurier de PSG ile Fransa Ligi'nde 2 kez zirveye çıktı. Birer şampiyonluğu bulunan futbolculardan Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Berkan, Kerem Aktürkoğlu, Barış ve Mertens Galatasaray'da, Ziyech Ajax'ta, Sanchez Atletico Nacional'de, Ndombele Napoli'de, Günay ise Beşiktaş'ta bu mutluluğu yaşadı. Bu sezon ligde süre almasa da kadroda bulunan Hamza Akman da şampiyonluk gören futbolcular arasında yer aldı.