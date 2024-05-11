Haberler Galatasaray Galatasaray'da kariyer farkı

Galatasaray'da kariyer farkı

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 26 futbolcudan 18'i daha önce bir ligde şampiyonluk gördü. Muslera, mutlu sona ulaşılması durumunda G.Saray'daki 7. şampiyonluğunu yaşayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da kariyer farkı

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 26 futbolcudan 18'i daha önce bir ligde şampiyonluk gördü. Muslera, mutlu sona ulaşılması durumunda G.Saray'daki 7. şampiyonluğunu yaşayacak. Cimbom'a 2011'de gelen ve takımla 13. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-12, 2012-13, 2014- 15, 2017-18, 2018-19 ve 2022-23 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

OLIVEIRA 4 DEFA OLDU

Cimbom'da geçen yıl Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Torreira, Berkan Kutlu, Oliveira, Hamza Akman, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens ve İcardi birer kez şampiyonluk gördü. Şampiyonluk sayısında Muslera'yı Porto formasıyla 3, Galatasaray formasıyla 1 kez olmak üzere 4 kez şampiyonluk gören Oliveira izledi. İcardi, ikisi PSG, biri Galatasaray olmak üzere 3 kez apolet taktı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

Tete, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde, Aurier de PSG ile Fransa Ligi'nde 2 kez zirveye çıktı. Birer şampiyonluğu bulunan futbolculardan Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Berkan, Kerem Aktürkoğlu, Barış ve Mertens Galatasaray'da, Ziyech Ajax'ta, Sanchez Atletico Nacional'de, Ndombele Napoli'de, Günay ise Beşiktaş'ta bu mutluluğu yaşadı. Bu sezon ligde süre almasa da kadroda bulunan Hamza Akman da şampiyonluk gören futbolcular arasında yer aldı.

G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Sezon sonu geliyor
G.Saray'ın bitmeyen aşkı! Okan Buruk ısrarla istiyor
DİĞER
Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı ve daha nicesi... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen son hali ile "Ah acımasız yıllar" dedirtti!
9'uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! 'Etki Ajanlığı' düzenlemesi FETÖ'yü panikletti
F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski...
G.Saray'a Tangocu orta saha! İşte görüşme tarihi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman?
G.Saray'da Sanchez ayrılıyor! Dev teklif yolda
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Mayıs 07:24
Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! 00:24
Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! Girona 90+9'da galibiyeti kaçırdı! 00:24
Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! 23:51
Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! Şampiyon Inter Frosinone'ye acımadı! 23:51
Mbappe takımdan ayrılacağını açıkladı! Mbappe takımdan ayrılacağını açıkladı! 23:36
Daha Eski
Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü Beşiktaş'a Alman sağ bek! Menajeriyle görüşüldü 23:36
G.Saray'da Sanchez ayrılıyor! Dev teklif yolda G.Saray'da Sanchez ayrılıyor! Dev teklif yolda 23:36
Anlaşma tamam! Kenan Karaman F.Bahçe'ye Anlaşma tamam! Kenan Karaman F.Bahçe'ye 23:36
Ziraat Türkiye Kupası finali için kritik görüşme! Ziraat Türkiye Kupası finali için kritik görüşme! 23:36
Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında... Yeni sezona hazır! Fenerbahçe'nin gözü Inter'in yıldızında... 23:36
G.Saray ve Trabzonspor'a yıldız isimden müjde! G.Saray ve Trabzonspor'a yıldız isimden müjde! 23:36