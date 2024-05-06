Dişi Aslan şampiyon

G.Saray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ALG Spor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar Eda Karataş'ın ggolü (21) 1-0 öne geçti. 67'de Kristina Bakaradze kırmızı kart gördü. Müsabakanın geri kalanını 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar 90. dakikada da Kipoyi'nin attığı golle maçı 2-0'lık skorla kazandı. 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 71 puan toplayan Galatasaray, kadın futbol branşında ilk kez şampiyonluğunu elde etti Maç sonu futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

BAK KUTLADI

Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan G.Saray Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti: "Şampiyonluk ipini göğüsleyen G.Saray camiasının futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarını tebrik ediyorum."