Sahada konuşalım

Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, bugün oynanacak Sivasspor maçı öncesinde takımına son uyarılarını yaptı. Üç gün önce GSYİAD'ın düzenlediği ödül töreninde, 'Biz hafta sonu sahada konuşacağız' diyen Buruk, takımına da bu ifadeleri kullandı. Rehavet konusuna dikkat çeken Buruk, "Ligde 4 hafta uzun bir süre. Henüz biten bir şey yok. Bizim işimiz sahada konuşmak. Maç maç düşüneceğiz, sırada Sivasspor var. Bugün kazanarak yolumuza devam edersek rakibimizle fark 7'ye çıkacak. Bu da onların üzerinde baskı oluşturacak. Sivasspor karşısında hata istemiyorum. Sonrasında Karagümrük mücadelesine odaklanırız" sözleriyle takımı motive etti.