Galatasaray'da Mauro Icardi'nin golü sayılmadı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılıların 81. dakikada Mauro Icardi ile attığı gol faul gerekçesiyle sayılmadı.

81. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içine yerden sert bir orta yaptı. Yerden gelen topu sektiren kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı tekrar kontrol etmek isterken Icardi araya girdi. Kale önünde vuruşunu yapan Icardi, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem Arda Kardeşler, oyuncunun meşin yuvarlağı önüne alırken faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır