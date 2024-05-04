Yarış başladı

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde resmi olarak iki aday yarışacak. Başkan Dursun Özbek ile rakibi Süheyl Batum listelerini Divan Kurulu'na teslim etti. Seçimlerin önemine değinen Özbek, "Çok adaylı bir seçim G.Saray açısından en önemli husustur. Herkes en iyi hizmeti sunmak için bu yarışa giriyor. Biz de o amaçla bu yarışın içindeyiz. Kararı verecek olan genel kuruldur. G.Saray'a hayırlı olsun" dedi.

KONSANTRASYONU BOZMAYIN

Şampiyonlukta son 4 haftaya girildiğini hatırlatan Özbek, "Tüzük gereği seçim dönemine girdik ancak ilgilendiğimiz konu şampiyonluk yarışı. Bu sezonu da şampiyon bitirmeyi hedefliyoruz. Onun için herkesten konsantrasyonun bozulmaması için çalışmasını rica ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi mayıslar bizimdir. Bu mottoya uygun olarak camiamız birlik halinde. Son düzlüğü başarıyla tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

ÖZBEK'İN LİSTESİ

METİN ÖZTÜRK

NİYAZİ YELKENCİOĞLU

İSMAİL BAHÇETEPE

SEDAT ARTUKOĞLU

ERAY YAZGAN

CAN NATAN

MEHMET CIBARA

ALİ YÜCE

İBRAHİM HATİPOĞLU

FATİH DEMİRCAN

ERDEN TİMUR'A AÇIK KAPI

Dursun Özbek, listesinde olmayan Erden Timur'la ilgili, "7 seneden beri beraber çalışıyoruz. Daha önceki başkanlığımda önemli bir sponsorumuzdu. Seçim sonrası hizmet aşkıyla yanan herkesle beraber oluruz" dedi. Bu ifadeler Timur'un seçim sonrasında Sportif A.Ş.'de görev alabileceği şeklinde yorumlandı.

Dursun Özbek'e rakip olarak çıkan Süheyl Batum, önemli açıklamalar yaptı. Batum, "G.Saray yalnızca bir spor kulübü olmayıp gelenekleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla bir eğitim ve kültür kurumudur. Demokrasisi ve bağımsızlığı, köklerini tarihsel birikiminden almaktadır. G.Saray'ın değerleri,bağımsızlığı ve itibarı için adayız. Umut ediyorum ki demokrasi şöleni tadında bir seçim olur" dedi.

TAAHHÜTLER YERİNE GELMEDİ

Mevcut yönetime eleştiri yapan Batum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemerburgaz, spor salonu, Colombus, pilot takım, Mecidiyeköy'ün inşası ve teslimi dahil hiçbir taahhüt zamanında, tam ve gereği gibi yerine getirilmedi. Florya arazisi projenin gelir projeksiyonu Sayın Başkan'ın üyelere verdiği rakamların iki katından fazladır. Riva'da yaptığını burada yapmasına asla izin vermeyeceğiz ve G.Saray'ın geleceği için adayız."

AYSAL VE YALMAN EKİPTE

Eski başkanların da kendisiyle hareket ettiğini belirten Batum, "Alp Yalman disiplin kurulu başkanı olarak listemizde yer almıştır. Ünal Aysal da Sportif A.Ş.'nin başında bizle yola devam edecek" dedi. Batum, Erden Timur'la ilgili , "Kazanmamız halinde Sportif A.Ş'de birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız" ifadesini kullandı.

BATUM'UN LİSTESİ

AYTUĞ SAKALLIOĞLU

AYŞEN SARIKAN T.

ASLI MAKARACI B.

METE İKİZ

SUAT SARI

ÇETİN SOYSAL

M. BARIŞ YAŞAROĞLU

MURAT KARAMAN

REZAN EPÖZDEMİR

CÜNEYT ÖZDEMİR