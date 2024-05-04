Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Antrenmanda...

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, ikigrup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
DRIES MERTENS İDMANA ÇIKTI!
Son durumu merak edilen Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, takımla birlikte idmana çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Sivasspor'u konuk edecek.