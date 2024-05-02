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Muhteşem üçlü

Kaptan yaptığı kurtarışlarla, Mertens asistleriyle, Icardi de golleriyle Galatasaray'ı zirveye taşıdı. 15 maçlık galibiyet serisinde ve 4 puan farkla gelen liderlikte bu üç ismin katkısı çok fazla.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Muhteşem üçlü

Galatasaray, ligin bitimine 4 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor. Adım adım şampiyonluğa koşan sarı-kırmızılıların liderlik koltuğuna oturmasındaki en büyük faktörler atanının, tutanının ve attıranının vites yükseltmesi oldu. Kaptan Fernando Muslera, bu sezon 17 kez kalesini gole kapatarak rekor kırdı. Kalesinde güven veren Uruguaylı eldiven yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarına hem moral veriyor hem de oyundan düşmelerine engel oluyor.

MODUNU AÇTI

Aslan'ın 10 numarası Mertens de son haftalarda müthiş bir ivme yakaladı. Belçikalı oyuncu, İcardi gibi seriye bağladı ve son 6 maçta 8 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. Mertens, asistlerinin yanı sıra rakip filelere iki de gol bıraktı. İcardi ise 'şampiyonluk modunu açtı' Arjantinli süper star, son 6 maçta 7 kez ağları sarsarak Galatasaray'ın kazandığı maçlara damga vurdu. 21 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Mauro, 8 de asist yaptı. Üç ismin performansı Aslan'ı şampiyonluğa götürüyor.

SAVAŞ ÇORLU

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