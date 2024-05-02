Haberler Galatasaray Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezonu mutlaka şampiyonlukla tamamlamak isterken gelecek sezonun planlamasına da şimdiden başladı. Pek çok mevkiye takviye yapacak olan Cimbom'da merkez orta saha için oldukça flaş bir isim gündeme geldi. İşte taraftarları heyecanlandıran Liverpool'un o yıldızı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 11:14
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Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'un konuğu oldu.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Galatasaray'a galibiyeti golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Bu galibiyetle puanını 93 yapan Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılar, rakipleriyle 2 kez de berabere kaldı.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa odaklanmış durumda.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Sarı-kırmızılılar, ligde kalan maçlarınıda kazanıp 24. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Galatasaray'da bütün gözler şampiyonluğa çevrilmişken, diğer yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

24. şampiyonluğa ulaşılması halinde kadroya daha rahat takviyeler yapabilecek olan Galatasaray, transfer listesini de buna göre şekillendiriyor.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Sarı-kırmızılılar, transfer listesini de belirlemiş durumda.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

aspor.com.tr'nin haberine göre şampiyon olması halinde önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılar, transfer listesine İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Ryan Gravenberch'i aldı.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Sarı-kırmızılı yöneticilerin sezon sonunda Gravenberch için Liverpool'lu yetkilerle masaya oturması bekleniyor.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

21 yaşındaki futbolcu bu sezon Liverpool formasıyla 36 maçta forma giydi.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Hollandalı futbolcu 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Ajax altyapısında yetişen 2002 doğumlu genç oyuncu, merkez orta saha hattında görev yapıyor.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Ön libero mevkisinde de oynayabilen 1.90 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor

Sezon başında Bayern Münih'ten Liverpool'a transfer olan Ryan Gravenberch, 11 kez Hollanda Milli Takım'ı formasını giydi.

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