Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın yeni dinamosu Liverpool'dan geliyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezonu mutlaka şampiyonlukla tamamlamak isterken gelecek sezonun planlamasına da şimdiden başladı. Pek çok mevkiye takviye yapacak olan Cimbom'da merkez orta saha için oldukça flaş bir isim gündeme geldi. İşte taraftarları heyecanlandıran Liverpool'un o yıldızı...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu galibiyetle puanını 93 yapan Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılar, rakipleriyle 2 kez de berabere kaldı.
Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğa odaklanmış durumda.
Sarı-kırmızılılar, ligde kalan maçlarınıda kazanıp 24. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.
Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.
Galatasaray'da bütün gözler şampiyonluğa çevrilmişken, diğer yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
24. şampiyonluğa ulaşılması halinde kadroya daha rahat takviyeler yapabilecek olan Galatasaray, transfer listesini de buna göre şekillendiriyor.
Sarı-kırmızılılar, transfer listesini de belirlemiş durumda.
aspor.com.tr'nin haberine göre şampiyon olması halinde önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılar, transfer listesine İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Ryan Gravenberch'i aldı.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin sezon sonunda Gravenberch için Liverpool'lu yetkilerle masaya oturması bekleniyor.
21 yaşındaki futbolcu bu sezon Liverpool formasıyla 36 maçta forma giydi.
Hollandalı futbolcu 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Ajax altyapısında yetişen 2002 doğumlu genç oyuncu, merkez orta saha hattında görev yapıyor.
Ön libero mevkisinde de oynayabilen 1.90 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.
Sezon başında Bayern Münih'ten Liverpool'a transfer olan Ryan Gravenberch, 11 kez Hollanda Milli Takım'ı formasını giydi.
Kariyerinde 8 kupa sevinci yaşayan Gravenberch'in piyasa değeri ise 35 milyon euro.
21 yaşındaki futbolcunun Liverpool ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER