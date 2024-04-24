EURO 2024'ü bekleyecek

Sezonun flaş ismi Barış Alper Yılmaz'a teklif yağıyor. Lazio'nun ısrarla istediği genç oyuncu için son olarak Frankfurt devreye girmişti. Avrupa'dan birçok takımın radarında olan 23 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılılar, önemli bir karar aldı. Yönetim, yeni sözleşme verdiği Barış Alper'de 30 milyon euro'nun altındaki teklifleri dinlemeyecek. A Milli Takım'la Euro 2024'e gidecek yıldız oyuncunun piyasasının daha da artacağını düşünen Aslan, turnuvayı bekleyecek. Ardından Barış Alper'in da sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istemesi halinde ilgilenen kulüplerle masaya oturacak.