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Oliveira’da geri adım yok

Geçen sezonun aktörlerinden Oliveira, bu yıl yardımcı role bile soyunamadı. 49 maçın sadece 10'unda ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli, son 5 hafta süre alamadı. Oliveira için artık ayrılık çanları çalmaya başladı. 2 milyon 750 bin euro ücret alan 31 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha kontratı var. Okan Buruk'la tartışma da yaşayan Oliveira için geri adım atmayan Cimbom ayrılığına onay verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Oliveira’da geri adım yok
Geçen sezonun aktörlerinden Oliveira, bu yıl yardımcı role bile soyunamadı. 49 maçın sadece 10'unda ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli, son 5 hafta süre alamadı. Oliveira için artık ayrılık çanları çalmaya başladı. 2 milyon 750 bin euro ücret alan 31 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha kontratı var. Okan Buruk'la tartışma da yaşayan Oliveira için geri adım atmayan Cimbom ayrılığına onay verecek.
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