GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, sağ kanat hakkında "Eren Dinkçi'nin sözleşmesini en son uzattığımızda uygun bir madde üzerinde anlaşmıştık. Eren belli bir pazar kazandı ve bu elbette bizim de dikkatimizden kaçmadı. Onun sözleşmesini uzatmaktan biz de büyük mutluluk duyarız." sözlerini sarf etmişti.