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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle istediği o futbolcudan son olarak Cimbom'a üzen haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 13:52 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 13:57
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Cimbom geçen sezonun ardından bu sezonda aynı başarıyı tekrarlayarak Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan ise gelecek sezon planlamalarına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Galatasaray şimdiden pek çok yıldızı transfer listesine ekledi. Cimbom'da yaz transfer döneminde takıma katılması teknik direktör Okan Buruk tarafından çok istenen o futbolcudan ise üzen haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Aslan, Bundesliga ekibi Heidenheim formasını terleten gurbetçi oyuncu Eren Dinkçi ile transferde yakından ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Futbolcunun Cimbom'a transfer durumu merakla beklenirken Eren ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Sporx'in Alman basınından Bild'den derlediği habere göre Freiburg, bonservisi Werder Bremen'de olan futbolcunun transferinde son aşamaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Haberde oyuncunun sözleşmesinde yer alan 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin Freiburg tarafından kullanılacağı vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, sağ kanat hakkında "Eren Dinkçi'nin sözleşmesini en son uzattığımızda uygun bir madde üzerinde anlaşmıştık. Eren belli bir pazar kazandı ve bu elbette bizim de dikkatimizden kaçmadı. Onun sözleşmesini uzatmaktan biz de büyük mutluluk duyarız." sözlerini sarf etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk'un çok istediği o yıldız elden kaçıyor!

Adı Galatasaray ile de anılan futbolcu bu sezon kiralık olarak forma giydiği Heidenheim'da çıktığı 27 maçta 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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