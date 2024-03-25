Haberler Galatasaray Mertens vedaya hazır

Mertens vedaya hazır

Bu sezon 8 gol ve 8 asistle oynayan Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 37 yaşındaki oyuncuya henüz yeni bir teklif sunulmadığı öğrenildi. Sözleşmesinin uzatılması yönünde bir beklentisi olmayan Belçikalı yıldız, futbolu bıraktıktan sonra ailesi ile özel bir plan hazırlıyor. Mertens'in vedasının ardından eşi ve oğluyla dünya turuna çıkmayı düşündüğü biliniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mertens vedaya hazır
Bu sezon 8 gol ve 8 asistle oynayan Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 37 yaşındaki oyuncuya henüz yeni bir teklif sunulmadığı öğrenildi. Sözleşmesinin uzatılması yönünde bir beklentisi olmayan Belçikalı yıldız, futbolu bıraktıktan sonra ailesi ile özel bir plan hazırlıyor. Mertens'in vedasının ardından eşi ve oğluyla dünya turuna çıkmayı düşündüğü biliniyor.
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş taraftarları çılgına dönecek! Hasan Arat kolları sıvadı: Yeni sezonda 3 dünya yıldızı birden imzayı atıyor…
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul'daki kilise saldırına uzandı
G.Saray'a yıldız yağacak!
Mertens'te sürpriz gelişme! 2 teklif birden...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a kötü haber! Takımı göndermiyor
G.Saray'a yıldız yağacak!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ı pişman etti! 1 aydır... Kartal'ı pişman etti! 1 aydır... 07:38
"Semih'i seviyorum" "Semih'i seviyorum" 06:17
Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! 00:20
Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! 00:20
Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! 00:20
Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı 00:20
Daha Eski
Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... 00:20
Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! 00:20
Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası! Fenerbahçe'nin yıldızına Alman kancası! 00:20
Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam Zaniolo'nun bonservisi belli oldu! İşte o rakam 00:20
Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! Süper Kupa'nın ertelenmeme nedeni ortaya çıktı! 00:20
Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı Ferdi sezon sonu gidiyor! İşte yeni takımı 00:20