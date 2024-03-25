DİĞER
Mertens vedaya hazır
Bu sezon 8 gol ve 8 asistle oynayan Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 37 yaşındaki oyuncuya henüz yeni bir teklif sunulmadığı öğrenildi. Sözleşmesinin uzatılması yönünde bir beklentisi olmayan Belçikalı yıldız, futbolu bıraktıktan sonra ailesi ile özel bir plan hazırlıyor. Mertens'in vedasının ardından eşi ve oğluyla dünya turuna çıkmayı düşündüğü biliniyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.