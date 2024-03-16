GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...

Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Okan Buruk için şimdiden kolları sıvadı.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, haziran ayında yapılacak olan seçimde devam etmesi durumunda tecrübeli hoca ile yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi.