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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'la geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon da lider konumda bulunan teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yeni sözleşme konusunda anlaştı. Başarılı çalıştırıcının tek şartı var. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 09:05
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...

Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Okan Buruk için şimdiden kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, haziran ayında yapılacak olan seçimde devam etmesi durumunda tecrübeli hoca ile yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...

Geçtiğimiz günlerde, 50 yaşındaki hocayla bir araya gelen ve detaylı bir toplantı yapan Özbek, yeni teklifini Okan Buruk'a iletti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...

AVRUPA MACERASI İÇİN AÇIK KAPI

Görüşmenin olumlu geçtiği ve başarılı teknik adamla 2 yıllık kontrat konusunda anlaşma yapıldığı öğrenildi. Bu hamle sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...

Ancak Buruk'un, yönetimin değişmesi halinde, yurt dışından da gelebilecek önemli bir teklif karşısında açık kapı bıraktığı ve Avrupa macerasını denemek istediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...

LİGDE REKORLARI PARÇALIYOR

Geçen sezon 14 maç üst üste kazanıp rekor kırarak Galatasaray'ı şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı, bu sene de tarih yazmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...

Ligde lider olan Buruk, iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisiyle Mircea Lucescu'nun rekorunu egale etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...

Okan Buruk ayrıca Süper Lig'de 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanına da sahip.

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