GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı...
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'la geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon da lider konumda bulunan teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yeni sözleşme konusunda anlaştı. Başarılı çalıştırıcının tek şartı var. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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AVRUPA MACERASI İÇİN AÇIK KAPI
Görüşmenin olumlu geçtiği ve başarılı teknik adamla 2 yıllık kontrat konusunda anlaşma yapıldığı öğrenildi. Bu hamle sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılandı.
Ancak Buruk'un, yönetimin değişmesi halinde, yurt dışından da gelebilecek önemli bir teklif karşısında açık kapı bıraktığı ve Avrupa macerasını denemek istediği ifade edildi.
LİGDE REKORLARI PARÇALIYOR
Geçen sezon 14 maç üst üste kazanıp rekor kırarak Galatasaray'ı şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı, bu sene de tarih yazmaya devam ediyor.
Ligde lider olan Buruk, iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisiyle Mircea Lucescu'nun rekorunu egale etti.
Okan Buruk ayrıca Süper Lig'de 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanına da sahip.
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