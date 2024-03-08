GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı!

Şampiyonluk yolunda her maçın final niteliğinde olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcının, "Evimizde daha net galibiyetler almamız gerekiyor. Elbette bizimle oynayan takımlar savunmayı ön planda tutuyor. Yine de sonuca daha erken gitmeliyiz. Arkamızda yine müthiş bir taraftar olacak. Bizi çok iyi konsantre olmuş, bu ligin kaliteli takımlarından biri bekliyor. Beşiktaş deplasmanında aldığımız galibiyetin anlam kazanması için puan kaybetmememiz lazım. Her maçımız bir final ve milli araya iki karşılaşmayı kazanarak girersek çok iyi bir avantaj yakalarız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.