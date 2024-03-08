GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Genç teknik adam, oyuncularına flaş bir uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Şampiyonluk yolunda her maçın final niteliğinde olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcının, "Evimizde daha net galibiyetler almamız gerekiyor. Elbette bizimle oynayan takımlar savunmayı ön planda tutuyor. Yine de sonuca daha erken gitmeliyiz. Arkamızda yine müthiş bir taraftar olacak. Bizi çok iyi konsantre olmuş, bu ligin kaliteli takımlarından biri bekliyor. Beşiktaş deplasmanında aldığımız galibiyetin anlam kazanması için puan kaybetmememiz lazım. Her maçımız bir final ve milli araya iki karşılaşmayı kazanarak girersek çok iyi bir avantaj yakalarız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Galatasaray bugün RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u mağlup ederse iç sahadaki galibiyet rekorunu tekrarlayacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Mircea Lucescu'ya ait 18 maçlık iç sahada kazanma rekoruna ortak olmasına sadece bir galibiyet kaldı.
Sarı-kırmızılı takım kritik karşılaşmada sahadan üç puanla ayrılırsa hem Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkaracak hem de iç sahada kazanma rekorunu egale edecek.
Bu sezon kendi evinde oynadığı 14 lig maçını da kazanan Galatasaray, iç sahada puan kaybetmeyen tek takım durumunda bulunuyor.
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