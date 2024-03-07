Galatasaray - Rizespor maçı HANGİ KANALDA? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında heyecan sürüyor. Galatasaray, RAMS Park'ta Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Bahattin Şimşek'in yöneteceği maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Rizespor maçı 8 Mart Cuma günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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3 STOPERDE SAKATLIK ŞOKU

GALATASARAY, Çaykur Rizespor maçı öncesinde üç stoperinden gelen şokla sarsıldı. Bir süredir sakatlığını tam olarak atlatamayan Abdülkerim Bardakcı, üst arka adalesinde ağrıları devam ettiği için dün idmana çıkamadı. Beşiktaş derbisinde sahanın en iyi ismi olan Davinson Sanchez de ağrılarından dolayı dünkü antrenmana katılamadı. Kasık ağrısı nedeniyle tedavi gören Kaan Ayhan da idmanda yer almadı. Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim'in Rize maçında kesin olmayacağını açıkladı. Davinson Sanchez'in durumunun bugün belli olacağı, kasığında fıtık olan Kaan Ayhan'ın da tedbirli oynayabileceği bildirildi.