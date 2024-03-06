Haberler Galatasaray Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

Barış Alper ile Kerem haftaya damga vurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muhteşem ikili

Galatasaray'ın yerli yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu, takımı sırtlama devam ediyor. Sezon başında gelen Zaha, Tete ve Ziyech gibi yıldızlardan formayı kapan iki oyuncu, Beşiktaş derbisindeki istatistikleriyle de dikkat çekti. Okan Buruk'un ilk 11'de görev verdiği Barış Alper ile Kerem, takımın hücumlarında başrol oynadı.

Derbide 7'şer başarılı driblinge imza atan muhteşem ikili bu alanda, haftanın en iyileri oldu. Sarı-kırmızılı ekibin toplam 28 kez ceza sahasında topla buluştuğu maçta, Kerem (8) ve Barış (7) yarısından fazlasını gerçekleştiren oyuncular oldu. Sadece A.Gücü'nden Bassogog'a (9) geçilen iki oyuncu, Süper Lig'de bu alanda da haftanın en iyileri arasına girmeyi başardı.

DİĞER
İbrahim Tatlıses'in kızı boyayı beğenmeyince 9 bin TL'yi ödemedi! Dilan Çıtak mahkemelik oldu
Kentsel dönüşüme takoz oldular:5 ilçe 43 dava! İşte CHP'nin başkan adayları
F.Bahçe'den Avrupa tarifesi! Kartal'dan revizyon
Cimbom Avrupa'da zirvede! Dev takımları solladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom Avrupa'da zirvede! Dev takımları solladı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek
Namaz vakitleri İstanbul | 6 Mart Çarşamba
Canlı altın ve dolar kuru takibi (6 Mart Çarşamba)
İşte Süper Loto sonuçları (5 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olaylı maç PFDK’da Olaylı maç PFDK’da 01:13
Baki: İttire ittire şampiyonluk! Baki: İttire ittire şampiyonluk! 01:11
Cengiz Ünder: Hedefimiz final Cengiz Ünder: Hedefimiz final 01:10
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:55
Daha Eski
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:52
G.Saray sahasında kazandı! G.Saray sahasında kazandı! 22:47
G.Saray sahasında kazandı! G.Saray sahasında kazandı! 22:46
Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek 22:34
Avrupa devinin Szymanski ısrarı bitmiyor! Avrupa devinin Szymanski ısrarı bitmiyor! 22:31
Meler Milan maçında Meler Milan maçında 21:50