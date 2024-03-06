Galatasaray'ın yerli yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu, takımı sırtlama devam ediyor. Sezon başında gelen Zaha, Tete ve Ziyech gibi yıldızlardan formayı kapan iki oyuncu, Beşiktaş derbisindeki istatistikleriyle de dikkat çekti. Okan Buruk'un ilk 11'de görev verdiği Barış Alper ile Kerem, takımın hücumlarında başrol oynadı.

Derbide 7'şer başarılı driblinge imza atan muhteşem ikili bu alanda, haftanın en iyileri oldu. Sarı-kırmızılı ekibin toplam 28 kez ceza sahasında topla buluştuğu maçta, Kerem (8) ve Barış (7) yarısından fazlasını gerçekleştiren oyuncular oldu. Sadece A.Gücü'nden Bassogog'a (9) geçilen iki oyuncu, Süper Lig'de bu alanda da haftanın en iyileri arasına girmeyi başardı.