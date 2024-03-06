Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera bu sezonda gösterdiği performansla takımının şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynarken o rekoru kırmaya ise çok yakın. İşte detaylar...
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Alınan galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar büyük bir motivasyonla Okan Buruk yönetiminde Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verirken takımdaki bazı yıldızlar gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor.
Bu isimlerden birisi de Fernando Muslera. Tecrübeli yıldız geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken bu sezon da takımın kilit isimlerinden birisi oldu.
File bekçisi son olarak önemli bir rekoru da kırmak üzere. Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera, ilk yılında 33 maçın 17'sinde gol yememişti.
Geçen sezon ise 16 kez kalesini kapatan 37 yaşındaki eldiven, bu yıl 27 karşılaşmanın 14'ünde bunu başardı. Daha bu haftadan ligdeki en başarılı 3. yılını geçiren Muslera, kendi rekorunu kırmaya yaklaştı.
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