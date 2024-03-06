Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!

Galatasaray geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezonu da Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Cimbom'un son olarak dev derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Alınan bu sonuç sarı-kırmızılı camiada büyük bir coşkuya neden oldu.