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Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera bu sezonda gösterdiği performansla takımının şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynarken o rekoru kırmaya ise çok yakın. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 09:52
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Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!

Galatasaray geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezonu da Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!

Sarı-kırmızılılar ligde 28 hafta geride kalırken 75 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahip olduğu 73 puanın önünde lider konumda yer alıyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!

Cimbom'un son olarak dev derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Alınan bu sonuç sarı-kırmızılı camiada büyük bir coşkuya neden oldu.

Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!

Alınan galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar büyük bir motivasyonla Okan Buruk yönetiminde Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verirken takımdaki bazı yıldızlar gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!

Bu isimlerden birisi de Fernando Muslera. Tecrübeli yıldız geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olurken bu sezon da takımın kilit isimlerinden birisi oldu.

Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!

File bekçisi son olarak önemli bir rekoru da kırmak üzere. Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera, ilk yılında 33 maçın 17'sinde gol yememişti.

Galatasaray'da Fernando Muslera rekora çok yakın!

Geçen sezon ise 16 kez kalesini kapatan 37 yaşındaki eldiven, bu yıl 27 karşılaşmanın 14'ünde bunu başardı. Daha bu haftadan ligdeki en başarılı 3. yılını geçiren Muslera, kendi rekorunu kırmaya yaklaştı.

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