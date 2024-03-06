GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, sezon sonunda zirvede bitirmek ve Devler Ligi arenasında yine sahnede olmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, emeklilik kararı alabilecek Dries Mertens'in yerine alacağı yıldızı ise belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Şampiyon olması halinde Devler Ligi'ne play-offlardan başlayacak Cimbom, yeniden bu arena için kadrosunu yapılandırmak istiyor. Bu sene olduğu gibi adından söz ettirecek performans sergilemek isteyen Aslan, aradığı ismi ise İtalya'da buldu.
MERTENS'TEN EMEKLİ Mİ OLUYOR?
Cimbom'un Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Deneyimli isim, geçtiğimiz aylarda ülkesinin basınına konuşmuş ve son sezonu olacağını dile getirmişti.
36 yaşındaki futbolcu, "Sanırım kariyerimin son sezonu olacak. Ama geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım.
Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum. Futbola her zaman çok açım ve çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum." ifadelerini kullandı.
DYBALA BOMBASI!
Yönetimin listesinde üst sıralarda Paulo Dybala'nın yer aldığı ortaya çıktı. Ara transfer döneminde de gündeme gelen 30 yaşındaki golcü için çalışmalara başlandı.
Asıl mevkisi forvet arkası olan ve sağ kanatta da görev yapabilen Arjantinli yıldızın Roma Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Önümüzdeki sezon Avrupa'da başarı için nokta atışı transferler yapmaya kararlı olan Dursun Özbek yönetimi her türlü maddi fedakarlığı yapmaya hazır.
PAULO DYBALA KİMDİR?
Paulo Dybala, 15 Kasım 1993'te Arjantin'in Laguna Larga kentinde dünyaya geldi. Futbola Instituto altyapısında başladı. 2012 yazında Palermo'ya 11.9 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 3 yıl burada forma giyen Dybala, 2015 yazında 41 milyon Euro bonservisle Juventus'un yolunu tuttu.
2022 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Roma'ya transfer oldu. İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...
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