Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, sezon sonunda zirvede bitirmek ve Devler Ligi arenasında yine sahnede olmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, emeklilik kararı alabilecek Dries Mertens'in yerine alacağı yıldızı ise belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray, Süper Lig'de ise yoluna doludizgin devam ediyor. Üst üste 2. kez şampiyon olmak ve taraftarlarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

Sezon sonunda birçok yıldızın sözleşmesi biterken, yabancı kontenjanı ise 12'ye düşecek. Bu kapsamda Cimbom, ayrılacak isimlerin yerine gelecek futbolcularda ince eleyip sık dokuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

Cimbom'da yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerlerken; öncelikle eksilecek bölgelere takviye yapmak istiyor. Oyuncuların performanslarının yanı sıra karakter analizleri de detaylı bir şekilde incelenirken, geçtiğimiz dönemlerde yapılan hataların tekrar edilmesi istenmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

Şampiyon olması halinde Devler Ligi'ne play-offlardan başlayacak Cimbom, yeniden bu arena için kadrosunu yapılandırmak istiyor. Bu sene olduğu gibi adından söz ettirecek performans sergilemek isteyen Aslan, aradığı ismi ise İtalya'da buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

MERTENS'TEN EMEKLİ Mİ OLUYOR?

Cimbom'un Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Deneyimli isim, geçtiğimiz aylarda ülkesinin basınına konuşmuş ve son sezonu olacağını dile getirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

36 yaşındaki futbolcu, "Sanırım kariyerimin son sezonu olacak. Ama geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum. Futbola her zaman çok açım ve çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

DYBALA BOMBASI!

Yönetimin listesinde üst sıralarda Paulo Dybala'nın yer aldığı ortaya çıktı. Ara transfer döneminde de gündeme gelen 30 yaşındaki golcü için çalışmalara başlandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

Asıl mevkisi forvet arkası olan ve sağ kanatta da görev yapabilen Arjantinli yıldızın Roma Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Önümüzdeki sezon Avrupa'da başarı için nokta atışı transferler yapmaya kararlı olan Dursun Özbek yönetimi her türlü maddi fedakarlığı yapmaya hazır.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

PAULO DYBALA KİMDİR?

Paulo Dybala, 15 Kasım 1993'te Arjantin'in Laguna Larga kentinde dünyaya geldi. Futbola Instituto altyapısında başladı. 2012 yazında Palermo'ya 11.9 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı. 3 yıl burada forma giyen Dybala, 2015 yazında 41 milyon Euro bonservisle Juventus'un yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek

2022 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Roma'ya transfer oldu. İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

DİĞER
Son dakika haberi: TFF 28. hafta VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Beşiktaş-Galatasaray maçında konuşulanlar...
Kentsel dönüşüme takoz oldular:5 ilçe 43 dava! İşte CHP'nin başkan adayları
Cimbom Avrupa'da zirvede! Dev takımları solladı
Brezilya'dan flaş iddia! Krunic'e talip oldular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom Avrupa'da zirvede! Dev takımları solladı
Ziyech'ten müjdeli haber
Namaz vakitleri İstanbul | 6 Mart Çarşamba
Canlı altın ve dolar kuru takibi (6 Mart Çarşamba)
İşte Süper Loto sonuçları (5 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olaylı maç PFDK’da Olaylı maç PFDK’da 01:13
Baki: İttire ittire şampiyonluk! Baki: İttire ittire şampiyonluk! 01:11
Cengiz Ünder: Hedefimiz final Cengiz Ünder: Hedefimiz final 01:10
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:55
Daha Eski
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:52
G.Saray sahasında kazandı! G.Saray sahasında kazandı! 22:47
G.Saray sahasında kazandı! G.Saray sahasında kazandı! 22:46
Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek 22:34
Avrupa devinin Szymanski ısrarı bitmiyor! Avrupa devinin Szymanski ısrarı bitmiyor! 22:31
Meler Milan maçında Meler Milan maçında 21:50