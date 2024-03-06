Galatasaray Avrupa'da zirvede! Dev takımları solladı

2022 yazında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-kırmızılılarla 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR? Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı. Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi. 2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.