Galatasaray Avrupa'da zirvede! Dev takımları solladı
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-kırmızılı takım 28 maçta kalesinde 15 gol görürken, maç başına 0.53 ortalama yakaladı ve Avrupa'da zirveye oynadı. İşte o çarpıcı istatistikler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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27 karşılaşmada 13 gol yiyen Inter, 0,48 ile daha iyi ortalamaya sahip tek takım oldu. Sarı-kırmızılılar; PSV, Rangers, Leverkusen, Real Madrid, Porto, PSG, Arsenal, Club Brugge ve Royal Antwerp'i ise geride bıraktı.
İÇ SAHADA KAYIP YOK
Sarı-kırmızılılar, bu sezon iç sahada puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçının tamamından zaferle ayrıldı. Puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı takım, attığı 34 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü.
DEPLASMANDA 5 GOLE İZİN VERDİ
Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de kalesinde gördüğü 15 golün sadece 5'i deplasmanda geldi. Dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, diğer 4 müsabakada 5 gol yedi.
Cimbom, rakiplerinin fileleri havalandırdığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Aslan iç sahada ise kalesinde 10 gol gördü.
Ülke Takım Maç sayısı Yediği gol Ortalama
İtalya Inter 27 13 0,48
Türkiye Galatasaray 28 15 0,53
Hollanda PSV 24 13 0,54
İskoçya Glasgow Rangers 29 16 0,55
Almanya Bayer Leverkusen 24 16 0,66
İspanya Real Madrid 27 18 0,66
Portekiz Porto 24 17 0,7
Fransa PSG 24 19 0,79
İngiltere Arsenal 27 23 0,85
Belçika C.Brugge/Antwerp 28 26 0,92
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994'te Konya'da dünyaya geldi. Futbola Zonguldak altyapısında başladı ve sonrasında Konyaspor altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Anadolu Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay'da kiralık olarak forma giydi.
2022 yazında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-kırmızılılarla 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?
Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı. Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi. 2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.
Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu. 2023 yazında Galatasaray'a 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Cimbom'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...
VICTOR NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi. Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon Euro'ya Kopenhag'a transfer oldu. Burada başarılı 2 yıl geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan Nelsson'un serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro... G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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