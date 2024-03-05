Müthiş ikili

Bu sezon savunmasıyla dikkat çeken lider Galatasaray'da, stoperler de sergilediği performansla göz dolduruyor. Sezona Abdülkerim- Sanchez ikilisiyle giren sarı-kırmızılılarda daha sonra Nelsson form tuttu. Abdülkerim'in de sakatlanmasıyla formayı alan Danimarkalı oyuncu, Sanchez'le uyumuyla beğeni topladı. Süper Lig'de 8 maçta birlikte 11'de sahaya çıkan Nelsson ile Sanchez yenilgi yüzü görmedi. 11. haftada Kasımpaşa karşısında ilk kez sahada olan ikiliyle; istanbulspor, Gaziantep, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçları kazanıldı. Bu karşılaşmalarda sadece 4 gole izin veren G.Saray, ayrıca son 5 maçında ise kalesinde 1 gol gördü. Okan Buruk'un en güvendiği oyuncuların başında gelen Nelsson ile Sanchez, Süper Lig'de 2'şer kez de ağları sarsarak hücuma katkı verdi. Abdülkerim'in hafif sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk bu ikiliyi son haftalarda da bozmayı düşünmüyor.