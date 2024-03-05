Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar
Galatasaray bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken önemli bir başarıya da imza attı. Sarı-kırmızılılar o listede Avrupa'da 2. sırada kendilerine yer buldular. İşte detaylar...
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Galatasaray kısa bir süre önce ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti.
Sarı-kırmızılılar alınan bu sonuçların ardından tamamen Süper Lig'e odaklandı. Cimbom bu doğrultuda Okan Buruk yönetiminde mutlaka ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.
Galatasaray, ligin 28. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup ettiği kritik maçın ardından moral depoladı ve zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmadı.
Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken Cimbom ile ilgili ortaya çıkan o istatistik gündeme oturdu.
NTV Spor'un derlediği habere göre Galatasaray, Süper Lig maçlarının %53'ünde gol yemedi ve UEFA'nın ülke sıralaması dikkate alındığında ilk 10 ligde en iyi savunma yapan ikinci takım oldu.
Listede zirvede 0,48 ortalama ile milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter yer alıyor.
Galatasaray'ın ardından 3. sırada ise Hollanda ekibi PSV 0,54 ortalama ile yer aldı.
İŞTE İLK 10'DAKİ TAKIMLARIN ORTALAMASI:
1- Inter, yediği gol ortalama: 0,48
2- Galatasaray, yediği gol ortalama: 0,53
3- PSV, yediği gol ortalama: 0,54
4- Rangers, yediği gol ortalama: 0,55
5- Bayer Leverkusen, yediği gol ortalama: 0,66
6- Real Madrid, yediği gol ortalama: 0,66
7- Porto, yediği gol ortalama: 0,70
8- PSG, yediği gol ortalama: 0,79
9- Arsenal, yediği gol ortalama: 0,85
10 Club Brugge/Royal Antwerp, yediği gol ortalama: 0,92
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