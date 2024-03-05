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Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

Galatasaray bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken önemli bir başarıya da imza attı. Sarı-kırmızılılar o listede Avrupa'da 2. sırada kendilerine yer buldular. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 12:23
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Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

Galatasaray geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından bu sezona da oldukça iddialı başladı. Sarı-kırmızılılar mücadele ettiği her kulvarı şampiyonlukla tamamlamak istiyordu.

Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 3. sırada tamamlarken turnuvadan elenerek UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

Cimbom son 16 play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti. Cimbom sahasında rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederken deplasmanda oynadığı maçtan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

Galatasaray kısa bir süre önce ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti.

Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

Sarı-kırmızılılar alınan bu sonuçların ardından tamamen Süper Lig'e odaklandı. Cimbom bu doğrultuda Okan Buruk yönetiminde mutlaka ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

Galatasaray, ligin 28. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup ettiği kritik maçın ardından moral depoladı ve zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmadı.

Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken Cimbom ile ilgili ortaya çıkan o istatistik gündeme oturdu.

Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

NTV Spor'un derlediği habere göre Galatasaray, Süper Lig maçlarının %53'ünde gol yemedi ve UEFA'nın ülke sıralaması dikkate alındığında ilk 10 ligde en iyi savunma yapan ikinci takım oldu.

Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

Listede zirvede 0,48 ortalama ile milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter yer alıyor.

Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

Galatasaray'ın ardından 3. sırada ise Hollanda ekibi PSV 0,54 ortalama ile yer aldı.

Galatasaray'dan dev başarı! O listede Avrupa'da 2. sıradalar

İŞTE İLK 10'DAKİ TAKIMLARIN ORTALAMASI:

1- Inter, yediği gol ortalama: 0,48
2- Galatasaray, yediği gol ortalama: 0,53
3- PSV, yediği gol ortalama: 0,54
4- Rangers, yediği gol ortalama: 0,55
5- Bayer Leverkusen, yediği gol ortalama: 0,66
6- Real Madrid, yediği gol ortalama: 0,66
7- Porto, yediği gol ortalama: 0,70
8- PSG, yediği gol ortalama: 0,79
9- Arsenal, yediği gol ortalama: 0,85
10 Club Brugge/Royal Antwerp, yediği gol ortalama: 0,92

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