Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken bu maçın ardından sarı-kırmızılıların yıldız ismi Wilfried Zaha ile ilgili ortaya çıkan gerçek gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Ancak Wilfried Zaha'nın Beşiktaş derbisinde oynamamasını gerektirecek bir durumun olmadığı öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından eleştiri oklarının hedefi olan tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan gönderilmesi düşünülüyor.
Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kaan Ayhan, sakatlıkları olmasına rağmen Beşiktaş derbisinde forma giydi.
WEST HAM VE A.VILLA PUSUDA BEKLİYOR
İngiltere'den Talksport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ve Aston Villa, yaz transfer dönemi için Galatasaray'a Zaha'nın durumunu sordu.
31 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
35 MAÇTA 10 GOLÜ VAR
Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldızı Wilfried Zaha, bu sezon 35 karşılaşmada boy gösterdi.
Zaha 10 gol atarken 5 asist yaptı.
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