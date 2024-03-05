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Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray dev derbide Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken bu maçın ardından sarı-kırmızılıların yıldız ismi Wilfried Zaha ile ilgili ortaya çıkan gerçek gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 13:36
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Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da son haftaların tartışılan ismi Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...

Takvim'in haberine göre; sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Zaha'nın Beşiktaş ile oynanan derbiden 1 gün önceden MR'ı çekildiği kaydedildi.

Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...

Tecrübeli oyuncunun MR'ında ödem tespit edildiği belirtildi Yıldız oyuncu, maç günü ise yedek takımda olduğunu öğrenince Okan Buruk'un odasına gitti ve sakatlığı nedeniyle derbide oynamak istemediğini söyledi.

Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...

Ancak Wilfried Zaha'nın Beşiktaş derbisinde oynamamasını gerektirecek bir durumun olmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...

Bu gelişmenin ardından eleştiri oklarının hedefi olan tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan gönderilmesi düşünülüyor.

Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Kaan Ayhan, sakatlıkları olmasına rağmen Beşiktaş derbisinde forma giydi.

Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...

WEST HAM VE A.VILLA PUSUDA BEKLİYOR

İngiltere'den Talksport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ve Aston Villa, yaz transfer dönemi için Galatasaray'a Zaha'nın durumunu sordu.

Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...

31 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Galatasaray'da flaş Wilfried Zaha gerçeği! Derbi öncesi öyle bir şey yapmış ki...

35 MAÇTA 10 GOLÜ VAR

Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldızı Wilfried Zaha, bu sezon 35 karşılaşmada boy gösterdi.

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