Kükreme zamanı

Süper Lig'in 28. haftasına lider giren Galatasaray, bugün Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki derbi, 19.00'da başlayacak. Kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı- kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Sarı-kırmızılılar, rakibine bu haftaya kadar 26 puan fark atmayı başardı.

EVİNDE ŞANS TANIMADI

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Mauro İcardi'nin golleriyle 2-1 kazanan Galatasaray'ın son dönemde deplasmanda Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor. Sarı-kırmızılılar, 2016'da yenilenen stadındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile 7 kez karşılaşan Aslan, sadece 1 beraberlik aldı. İlk derbi 2-2 biterken sonrasındaki 6 maçı kaybetti. Deplasmanda en son 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 kazanan Cimbom, 9 yıllık hasreti de sonlandırmayı hedefliyor

5 YIL SONRA İLK

Galatasaray taraftarı 2019-20 sezonundan sonra ilk kez Beşiktaş deplasmanında tribünde yerini alacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun kararına göre 1914 sarı-kırmızılı futbolsever mücadeleyi Tüpraş Stadyumu'nda izleyecek. Böylece 5 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Ligin ilk yarısındaki mücadeleye de Beşiktaş taraftarları alınmıştı.

15 MAÇTIR NAMAĞLUP

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon tek yenilgisini Hatayspor'dan aldı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Aslan bu müsabakanın ardından oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son 8 karşılaşmayı kazandı.

REKABETTE ASLAN ÖNDE

G.Saray ile Beşiktaş arasındaki rekabette sarıkırmızılı takımın üstünlüğü dikkat çekiyor. Ligde yapılan 131 karşılaşmada Galatasaray 49, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 43 müsabakada eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılılar 161, siyah-beyazlılar ise 140 kez fileleri sarstı.

SAĞ BEKTE FORMA KAAN'IN

Dev derbide Galatasaray'da savunmanın sağında Kaan Ayhan'ın olması bekleniyor. Boey'in ayrılığı sonrası transfer edilen Aurier'in sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle Okan Buruk, formayı Kaan'a verecek. Buruk, tecrübeli futbolcudan ayrıca oyun kurulumunda da rol almasını istedi.

4 OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte derbi öncesinde Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.